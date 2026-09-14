李대통령 "우즈벡, 중앙亞 유일의 특별 전략 동반자"…방산·AI 협력 기대

"우즈벡은 더없이 소중한 핵심파트너"

"양국의 협력, 유라시아·한반도 평화에 큰 힘"

[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령은 14일 샤브카트 미르지요예프 우즈베키스탄 대통령과 정상회담을 통해 양국의 '특별 전략적 동반자 관계'를 강조하며 핵심광물 공급망과 인공지능(AI), 방위산업의 양국 협력 확대 계획을 밝혔다.

이 대통령은 이날 청와대에서 열린 미르지요예프 대통령과의 확대회담 자리에서 "1992년 수교를 한 이래 한-우즈벡은 정치, 경제, 사회, 문화 등 다양한 분야에서 아주 단단한 협력 관계를 구축해 왔다"며 "특히 중앙아시아 중에 유일한 특별 전략적 동반자 관계로서 우즈벡은 우리 대한민국의 더없이 소중한 친구이자 또 핵심 파트너"라고 소개했다.

이 대통령은 "양국 사이에 쌓인 아주 깊은 우정과 신뢰를 토대로 특별 전략적 동반자 관계를 한층 내실 있게 발전시키고 공동번영과 평화의 미래를 향해 함께 도약하기를 바란다"고 덧붙였다.

[서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 14일 청와대에서 국빈 방한한 샤브카트 미르지요예프 우즈베키스탄 대통령과 함께 공식 환영식장으로 향하고 있다. [사진=KTV] 2026.09.14

그러면서 이 대통령은 교통과 인프라, 보건·의료, 기후위기 대응부터 핵심광물 공급망, AI, 디지털 분야를 언급하며 "호혜 협력의 지평을 넓히고 미래 성장을 이끌 동력을 함께 이끌어갈 수 있다고 믿는다"고 밝혔다.

이 대통령은 한반도 평화도 언급했다. 이 대통령은 "국제정세의 불확실성이 점점 높아지는 요즘 우정과 신뢰를 공유하고 있는 한국과 우즈베키스탄 두 나라의 역할이 더욱 중요해졌다"며 "양국의 협력은 유라시아와 한반도의 평화 안정에도 큰 힘이 될 것으로 믿는다"고 강조했다.

미르지요예프 대통령 역시 "한국은 우즈베키스탄의 주요 교역 상대국 중 하나"라며 "우즈베키스탄에는 700개가 넘는 한국 기업이 합작 형태로 진출해 있다"고 화답했다.

미르지요예프 대통령은 이어 "우즈베키스탄은 한반도의 평화와 안보를 공고히 하기 위한 한국 정부의 노력을 앞으로도 변함없이 지지할 것"이라며 "이번 서울 방문이 양국의 특별 전략적 동반자 관계에 새로운 활력을 불어넣는 계기가 되기를 기대한다"고 밝혔다.

pcjay@newspim.com