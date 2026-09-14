"날개 없어 안전하고 전기요금 걱정도 뚝"…신일 최신형 냉풍기 써보니

AI 핵심 요약beta
- 신일전자는 14일 날개 없는 냉풍기를 선보였다.
- 이 제품은 아이와 반려동물도 안심할 안전성을 갖췄다.
- 65W 저전력과 저소음으로 보조 냉방에 적합했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
2중 필터와 아이스 팩…더 차갑고 깨끗한 바람
4단계 풍속에 저소음 설계…침실·서재서도 '조용'
65W 초저전력…전기세 부담 덜어줄 보조 가전
[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 여름이면 가정마다 공통적인 고민이 생긴다. 바로 '냉방비 부담'이다. 에어컨을 하루 종일 가동하자니 전기요금이 걱정되고, 일반 선풍기만으로 더위를 버티기에는 한계가 있다. 특히 어린 자녀나 반려동물이 있는 가정이라면 회전하는 선풍기 날개에 손이나 발이 닿지 않을까 신경 쓰이기도 한다.
이런 여름철 냉방 고민의 대안으로 신일전자의 최신형 냉풍기(SIF-4N5YZ)가 눈길을 끈다. 종합가전 기업 신일이 선보인 이 제품은 날개 없는 구조를 바탕으로 안전성을 높이고, 냉풍 기능과 위생 관리, 전력 소비 부담 등을 고려한 것이 특징이다.
실제 성능은 어떨까. 제품을 한 달간 집안 곳곳에서 직접 사용하며 냉방 성능과 소음, 사용 편의성, 관리·위생 측면 등을 꼼꼼히 살펴봤다.
◆ 날개 없는 혁신적 구조…아이·반려동물 있는 집도 안심
제품을 박스에서 꺼내어 처음 맞닥뜨렸을 때 가장 먼저 눈길을 사로잡은 것은 단연 '날개 없는 디자인'이었다. 기존 선풍기나 구형 냉풍기에서 흔히 보던 빠른 속도로 회전하는 날개가 겉으로 전혀 드러나지 않는다. 깔끔하고 모던한 미장센을 자랑하는 화이트 톤의 슬림한 타워형 외관은 거실이나 침실 어느 곳에 두어도 인테리어를 해치지 않고 자연스럽게 어우러졌다.
회전 날개가 없는 구조는 어린 자녀나 반려동물이 있는 가구에 큰 장점이다. 아이들이 호기심에 손을 넣어도 다칠 위험이 없어 안심하고 사용할 수 있다.
바람을 만드는 원리 역시 특별하다. 제품 내부로 흡입된 공기가 '2중 청정 기화냉각필터'를 통과하면서 먼지나 이물질이 걸러지고, 물이 증발할 때 주변의 열을 빼앗아 가는 '자연 기화냉각' 방식을 거쳐 차갑고 깨끗한 바람으로 배출된다.
인위적이고 찌르는 듯한 에어컨 바람과 달리, 계곡이나 폭포수 근처에서 느껴지는 자연스럽고 쾌적한 냉기가 실내를 서서히 채워주는 느낌이 인상적이었다.
◆ 아이스 팩으로 완성되는 차가운 냉풍…48.8dB 저소음으로 밤에도 숙면
기본적인 송풍 기능 외에 냉풍 모드를 가동해 보았다. 제품 후면의 물탱크에 물을 채우고, 기본 구성품으로 제공되는 아이스 냉매팩을 얼려 함께 넣어주니 바람의 온도가 즉각적으로 서늘해지는 것을 체감할 수 있었다.
체감상 일반 선풍기 바람보다 훨씬 차갑고 묵직한 냉기가 불어와 순식간에 땀을 식혀줬다. 푹푹 피어오르는 한여름 더위 속에서도 아이스팩을 적극 활용한다면 에어컨 못지않은 시원함을 경험할 수 있다.
풍속은 초미풍부터 약풍, 중풍, 강풍까지 총 4단계로 세밀하게 조절이 가능하다. 미풍이나 초미풍 모드는 은은하고 잔잔한 바람을 만들어줘 잠잘 때 틀어놓기에 최적이었다. 일반풍 모드 외에도 자연의 바람 패턴을 구현한 '자연풍', 시간 경과에 따라 풍속이 줄어드는 '수면풍' 모드가 제공돼 상황에 맞게 유용하게 활용할 수 있다.
특히 약 48.8dB(데시벨) 수준의 저소음 설계가 적용돼, 풍량을 낮추면 제품이 작동하고 있는지조차 잊을 만큼 조용했다. 소음에 민감한 아기방이나 공부에 집중해야 하는 서재, 한밤중 침실에서도 소음으로 인한 스트레스 없이 쾌적한 바람을 즐길 수 있었다.
◆ 65W 초저전력의 경제성…에어컨 부담 덜어줄 효자 가전
신일 최신형 냉풍기의 가장 강력한 무기 중 하나는 바로 '소비전력'이다. 해당 제품의 소비전력은 단 65W에 불과하다.
일반 스탠드형 에어컨(1000~2000W)과 비교하면 소비전력을 수십 분의 일 수준으로 아낄 수 있다. 누진세 폭탄이 우려돼 에어컨 틀기가 두려웠던 소비자에게는 단비 같은 존재다.
물론 냉풍기는 원리상 실내 전체 온도를 극적으로 낮춰주는 에어컨을 100% 완전히 대체하기보다는, 체감 온도를 효과적으로 낮춰주는 '보조 냉방가전'으로 활용할 때 최고의 시너지를 발휘한다. 에어컨과 함께 틀어놓으면 차가운 공기를 집안 구석구석 빠르게 순환시켜 에어컨 설정 온도를 올리면서도 더 시원한 효과를 볼 수 있다.
직접 경험해 본 신일 최신형 냉풍기는 날개 없는 안전한 구조로 어린아이나 반려동물이 있는 가정에서도 안심하고 사용할 수 있는 제품이었다. 무엇보다 65W라는 압도적인 저전력 설계를 통해 전기요금 걱정 없이 장시간 시원한 바람을 누릴 수 있다는 점은 고물가 시대에 가계 부담을 덜어주는 큰 매력이다.
안전하고 위생적이며, 경제적인 보조 냉방 가전을 찾고 있는 소비자에게 신일 최신형 냉풍기는 더없이 명쾌한 해답이 될 것이다.
stpoemseok@newspim.com