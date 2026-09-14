AIA생명, 션·황영조와 'AIA 트랙 데이' 개최…330명 참가

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[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = AIA생명이 고객과 임직원, 가족 등이 함께 참여하는 러닝 프로그램을 열고 건강한 생활습관 확산에 나섰다.

AIA생명은 지난 12일 서울어린이대공원에서 '함께 달리고, 함께 기부해요(Run Together, Give Together)' 캠페인의 일환으로 첫 번째 'AIA 트랙 데이(AIA Track Day)'를 개최했다고 14일 밝혔다.

이번 행사는 연령이나 운동 수준에 관계없이 누구나 러닝을 즐기고 건강한 습관을 형성할 수 있도록 마련됐다. 참가자들이 올바른 러닝 방법을 배우고 체력을 높일 수 있도록 수준별 프로그램을 구성했다.

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = AIA생명은 지난 12일 서울어린이대공원에서 'AIA 트랙 데이'를 진행했다. 참가자들이 함께 기념촬영을 하고 있는 모습. [사진=AIA생명] 2026.09.14 yunyun@newspim.com

행사에는 AIA생명 임직원과 가족, 텔레마케터, AIA 프리미어파트너스 마스터플래너, 고객, AIA 러닝 스토리 크루 멤버 등 약 330명이 참여했다.

참가자들은 스트레칭과 워밍업을 시작으로 연령과 운동 수준에 맞춘 러닝 프로그램에 참여했다. 초·중급 참가자들은 기본 러닝 자세와 체력 향상 방법을 익혔고, 숙련된 러너들은 고급 트레이닝 세션을 진행했다.

1992년 바르셀로나 올림픽 마라톤 금메달리스트 황영조 감독도 현장을 찾아 러닝 노하우를 전했다. AIA생명 헬스앤웰니스 앰배서더인 션도 참가자들과 함께 프로그램에 참여했다.

어린이와 성인이 함께하는 팀 릴레이 프로그램도 진행됐다. AIA생명은 이번 행사를 가족과 지인들이 함께 러닝을 즐기며 건강한 생활습관을 체험할 수 있도록 구성했다고 설명했다.

'AIA 트랙 데이'는 AIA생명의 브랜드 체험 프로그램인 'AIA 온리 익스피리언스(AIA-Only Experience)'의 일환이다. 회사는 운동선수와 웰니스 전문가 등이 참여하는 프로그램을 통해 고객과 임직원, 파트너들이 건강한 생활습관을 경험할 수 있도록 지원하고 있다.

황지예 AIA생명 마케팅본부장은 "연령이나 운동 수준에 관계없이 더 많은 사람들이 러닝의 즐거움을 경험하고 안전하게 달리는 방법을 배울 수 있도록 기획한 프로그램"이라며 "사람들이 진정으로 즐기고 기억할 수 있는 방식으로 '더 건강하게, 더 오랫동안, 더 나은 삶'을 실현해 나가고자 한다"고 말했다.

yunyun@newspim.com