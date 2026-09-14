홍지선 "용산공원 녹지 지키며 주거공간 공존 방안 검토"

AI 핵심 요약beta
- 홍지선 후보자 14일 용산공원 일부 주택공급 검토했다
- 핵심 녹지는 지키되 부수적 공간 활용을 살펴보겠다고 했다
- 개발제한구역 훼손지 해제와 서울시 협의도 열어뒀다
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[서울=뉴스핌] 최현민 기자 = 홍지선 국토교통부 장관 후보자가 용산공원의 핵심 녹지 기능은 유지하되 일부 공간을 활용한 주택 공급 가능성을 검토하겠다고 강조했다.
14일 국회 국토교통위원회에 제출한 인사청문회 서면답변서에 따르면 홍 후보자는 "용산공원 전체를 개발하겠다는 것이 아니라 주택 건설에 적합한 부지를 검토하는 단계"라며 "핵심 공간은 지키되 부수적 공간을 중심으로 주택 공급 가능성을 살펴볼 필요가 있다"고 이같이 적었다.
홍 후보자는 용산공원 부지에 대해 "청년 등 미래세대에 상당한 규모의 주거 공간을 신속히 제공할 수 있는 잠재력 높은 부지"라며 녹지와 주거 공간이 공존하는 방안을 검토할 필요가 있다고 설명했다.
다만 실제 추진에 앞서 충분한 공론화와 국민적 공감대 형성이 필요하다는 입장이다.
서울시와의 갈등 가능성에 대해서는 "중앙정부와 서울시 모두 충분한 주택을 신속히 공급한다는 공동 목표를 갖고 있다"며 기존 논의 내용을 토대로 협의 방향을 구체화하겠다고 입장이다.
서울시 신속통합기획에 대해서는 정비구역 지정뿐 아니라 실제 공급으로 이어지는 착공 단계까지 관리할 필요가 있다고 평가했다.
개발제한구역 추가 해제 가능성도 열어뒀다. 홍 후보자는 보전 가치가 낮은 훼손지를 선별해 주택 공급에 활용할 필요가 있다는 견해를 밝혔다.
min72@newspim.com