H&L어드밴스드, 협력사 상생협약 체결…통합법인 출범 후 거래 안정 지원

AI 핵심 요약beta
- H&L어드밴스드가 14일 협력사 4곳과 상생협약을 체결했다.
- 통합법인 출범 뒤 거래 안정성과 권익 보호를 강화했다.
- 대금 현금 지급과 ESG 지원으로 상생 체계를 넓히기로 했다.
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납품대금 연동제·ESG 교육 등 협력사 지원 확대
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= '석유화학 사업재편 1호' 통합법인 H&L어드밴스드가 통합법인 출범 이후 협력사의 거래 안정성과 권익 보호를 위한 상생협력 강화에 나섰다.
H&L어드밴스드는 14일 HD현대오일뱅크 대산공장에서 메인테크, 대흥실업, 제일기업, 일신기술 등 주요 협력사 4곳과 '상생협력을 위한 공동협약'을 체결했다고 밝혔다.
이날 협약식에는 주병기 공정거래위원장, 이완섭 서산시장, 송명준 HD현대오일뱅크 대표, 조남수 H&L어드밴스드 대표와 각 협력사 대표들이 참석했다.
이번 협약은 HD현대케미칼과 롯데대산석화의 기존 협력사들이 통합법인 출범 이후에도 안정적인 거래 관계를 유지할 수 있도록 지원하기 위해 마련됐다. H&L어드밴스드는 협력사의 경영 불확실성을 낮추고 거래의 예측 가능성과 공정성을 높이는 데 초점을 맞출 계획이다.
먼저 협력사의 자금 운용 안정성을 높이기 위해 대금을 현금 및 현금성 수단으로 지급한다. 월 2회 정기 마감을 운영하고 마감일로부터 10일 이내 대금을 지급한다는 방침이다.
국제 원자재 가격 급등이나 공급망 불안 등으로 협력사의 부담이 커질 경우에는 납품대금 연동제를 기반으로 공급원가 변동분을 반영하기로 했다.
협력사의 ESG 역량 강화를 위한 지원도 확대한다. ESG 경영과 탄소중립 등 산업환경 변화에 대응할 수 있도록 관련 교육과 진단, 컨설팅 등을 지원하고 협력사와의 정기적인 소통을 통해 현장 의견도 반영할 예정이다.
H&L어드밴스드 관계자는 "통합법인 출범 이후에도 협력사들이 안정적으로 사업을 이어갈 수 있는 경영 환경 조성을 위해 지속적으로 노력할 계획"이라며 "긴밀한 소통을 바탕으로 지속가능한 상생협력 체계를 구축해 나가겠다"고 말했다.
heoneykim@newspim.com