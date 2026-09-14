삼성카드, 추석 맞아 장보기·선물 할인…대형마트·쇼핑몰 혜택

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[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 삼성카드가 추석 명절을 맞아 대형마트와 슈퍼마켓, 삼성카드 쇼핑에서 할인 이벤트를 진행한다.

삼성카드는 오는 30일까지 이마트·트레이더스·농협하나로마트 등 대형마트 이용 고객을 대상으로 할인 혜택을 제공한다고 14일 밝혔다.

삼성카드 LINK를 등록한 고객은 트레이더스에서 15만원 이상 결제하면 5000원, 이마트에서 10만원 이상 결제하면 5000원을 할인받을 수 있다. 농협하나로마트에서는 8만원 이상 결제 시 4000원 할인 혜택이 적용된다.

슈퍼마켓 할인 행사도 함께 진행한다.

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 삼성카드는 오는 30일까지 이마트·트레이더스·농협하나로마트 등 대형마트 이용 고객을 대상으로 할인 혜택을 제공한다고 14일 밝혔다. [사진=삼성카드] 2026.09.14 yunyun@newspim.com

이마트에브리데이에서는 전단 행사 상품과 일부 품목을 최대 50% 할인 판매하며, LINK 등록 후 5만원 이상 결제하면 3000원을 추가 할인한다.

롯데슈퍼에서는 주차별 대표 생필품을 최대 50% 할인하고, LINK 등록 고객이 5만원 이상 결제하면 3000원 할인 혜택을 제공한다.

홈플러스 익스프레스에서는 전단 행사 상품을 최대 50%, 추석 선물세트를 최대 30% 할인한다. 홈플러스 앱 매직나우 배송 서비스에서는 4만원 이상 결제 시 최대 1만원의 장바구니 쿠폰을 제공한다.

GS더프레시에서는 전단 행사 상품을 최대 50% 할인하며, 우리동네GS 앱을 통한 사전예약 상품 할인도 진행한다. LINK 등록 후 우리동네GS 앱에서 GS더프레시 배달·픽업 상품을 5만원 이상 결제하면 5000원을 할인받을 수 있다.

삼성카드의 회원 전용 온라인 쇼핑몰 '삼성카드 쇼핑'에서는 오는 23일까지 '추석 선물대전'을 진행한다.

추석 선물대전 페이지에서는 5% 할인 쿠폰을 제공하며, LINK 등록 후 건별 7만원 이상 결제하면 7% 추가 할인 혜택을 받을 수 있다.

삼성카드 관계자는 "추석을 앞두고 고객들이 장보기와 선물 준비를 보다 실속 있게 할 수 있도록 다양한 혜택을 마련했다"며 "앞으로도 고객이 체감할 수 있는 실질적인 혜택을 지속적으로 선보이겠다"고 말했다.

yunyun@newspim.com