현대커머셜, 산업차량 '120개월 초장기 할부' 출시…월 납입 부담 최대 50%↓

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[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 현대커머셜이 HD현대사이트솔루션과 손잡고 산업차량 구매 고객의 금융 부담을 낮추기 위한 장기 할부 프로그램을 선보인다.

현대커머셜은 HD현대사이트솔루션의 산업차량 구매 고객을 대상으로 '120개월 초장기 할부' 프로그램을 출시한다고 14일 밝혔다.

이번 프로그램은 건설 경기 침체와 고금리 영향으로 산업차량 구매 부담이 커진 상황에서 고객의 월 납입 부담을 낮추기 위해 마련됐다. 대상은 HD현대사이트솔루션이 판매하는 지게차와 스키드로더 등 전 차종이다.

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = HD현대사이트솔루션 차세대 고전압 장비 160B-X 모델 [사진=현대커머셜] 2026.09.14 yunyun@newspim.com

현대커머셜은 할부 기간을 최대 120개월로 늘려 월 납입금을 기존 상품보다 최대 50% 낮췄다. 할부 기간 중에는 중도상환수수료 없이 원금을 자유롭게 상환할 수 있는 '내맘대로 할부 방식'도 적용했다.

예를 들어 차량 가격이 8000만원인 HD현대사이트솔루션의 차세대 전동지게차를 120개월 초장기 할부로 구매할 경우 월 납입금은 98만원이다. 원리금 균등상환 방식의 48개월 할부를 이용할 때 월 194만원을 내는 것과 비교하면 부담이 약 절반으로 줄어든다.

현대커머셜은 중고 산업차량을 할부로 구매하는 경우와 비교해도 월 납입 부담을 낮출 수 있어 신규 차량 구매 선택지를 넓힐 수 있을 것으로 기대하고 있다.

HD현대사이트솔루션은 지게차 등 산업차량과 건설기계·산업차량용 핵심 부품을 생산하는 기업이다.

현대커머셜 관계자는 "건설 경기 침체와 고금리로 산업차량 구매 부담이 커진 고객을 위해 이번 프로그램을 마련했다"며 "앞으로도 차량 구매 고객에게 실질적인 혜택을 제공할 수 있는 금융 프로그램과 서비스를 확대하겠다"고 말했다.

상품에 대한 자세한 내용은 HD현대사이트솔루션 산업차량 판매 영업사원을 통해 문의하면 된다.

yunyun@newspim.com