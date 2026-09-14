'김승원 신약 청탁' 브로커 양모 씨, 재판 하루 앞두고 법원에 신변보호 요청

AI 핵심 요약beta
- 제넨셀 브로커 양모 씨가 14일 재판 하루 전 신변보호를 요청했다.
- 양씨는 김승원 후보자 관련 뇌물공여약속 혐의로 기소됐다.
- 재판은 15일 열리며 같은 날 인사청문회도 예정됐다.
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[서울=뉴스핌] 나병주 기자 = 김승원 법무부 장관 후보자에게 제넨셀의 코로나19 치료제 임상시험 승인을 신속히 처리해 달라는 취지의 부탁을 하고 후원금 500만원을 주기로 약속한 혐의로 재판에 넘겨진 브로커 양모 씨가 재판을 하루 앞두고 법원에 신변보호를 요청했다.
14일 법조계에 따르면 이날 양씨의 변호인 측은 양씨와 제넨셀 창업주 강모 씨의 뇌물공여약속 사건을 심리하는 서울서부지법 형사10단독(재판장 성준규)에 신변보호 요청서를 제출했다. 양씨의 공판은 하루 뒤인 오는 15일 오후 4시30분 열린다.
법원 신변보호는 피고인 등 재판 당사자나 증인이 신변에 위해를 입을 우려가 있다는 등의 이유로 신청할 수 있는 제도다. 법원이 이를 받아들이면 보안관리대 동행이나 별도 출입 동선 등의 조치가 이뤄진다.
이번 재판은 김 후보자의 '신약 청탁 의혹'이 불거진 이후 양씨가 처음으로 공개석상에 모습을 드러내는 자리다. 관련 의혹이 정치권 쟁점으로 떠오르며 양씨에게도 관심이 쏠리자 신변보호를 요청한 것으로 관측된다.
앞서 양씨 측은 지난 8일 재판부에 공판기일 변경을 신청했지만 받아들여지지 않았다.
양씨와 강씨는 김 후보자를 통해 식품의약품안전처에 제넨셀의 코로나19 치료제 임상시험계획 승인을 청탁하고 그 대가로 김 후보자 후원회에 500만원을 내기로 약속한 혐의로 기소됐다.
김 후보자도 이들의 부탁을 받고 식약처장에게 관련 내용을 전달한 뒤 후원금 500만원을 받기로 약속한 알선뇌물약속 혐의로 수사받았으나 기소유예 처분을 받았다.
한편 양씨의 재판이 열리는 오는 15일에는 국회에서 김 후보자의 인사청문회도 열릴 예정이다.
lahbj11@newspim.com