SH·GH·iH, 공공주택 공동체 활성화 방안 논의 세미나 개최

AI 핵심 요약beta
- SH·GH·iH가 18일 공공주택 세미나를 연다.
- 초고령·저출산 대응 공동체 지원책을 논의한다.
- 공공주택 주거서비스·커뮤니티 운영을 모색한다.
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공공주택 공동체 지원·주거 서비스 역할 논의
[서울=뉴스핌] 박우진 기자 = 수도권 공공주택 공급 유관 공공기관들이 공공주택 공동체 활성화를 위한 방안을 함께 논의한다.
서울주택도시개발공사(SH)는 경기주택도시공사(GH), 인천도시공사(iH)와 오는 18일 오후 3시 서울 중구 페럼타워 3층 페럼홀에서 '2026 수도권 공사 연구 협의체 공동 세미나'를 개최한다고 14일 밝혔다.
이번 세미나는 세 기관이 참여하는 수도권 공사 연구 협의체가 공공주택 공동체 지원과 주거 서비스 역할을 논의하기 위해 마련했다. 세미나는 누구나 참석 가능하다.
세미나에서는 초고령사회와 저출산, 1인·고령 가구 증가에 따른 돌봄 공백과 사회적 고립 문제 대응하기 위한 공공주택 정책과 운영 방안을 논의한다.
세미나에는 전문가들의 주제 발표가 이어진다. 김영욱 세종대학교 건축학과 교수가 '커뮤니티 활성화를 위한 공간 구조 분석 기반 도시·주거 단지 조성 방안'을 주제로 발표한다.
이후 김영국 SH 도시연구원 책임연구원이 '에이징 인 커뮤니티(지역사회 계속 거주) 실현을 위한 공공주택 커뮤니티 서비스 운영 전략'을 제시하고, 박석규 iH 도시연구팀장은 '저출산·고령화에 대응한 iH 육아·시니어 커뮤니티 친화 주거 모델'을 제안한다.
이어 임광빈 GH 도시주택연구부장이 좌장을 맡고 연구자들이 참석해 공공주택 공동체 지원 방안과 관련한 토론을 진행한다.
황상하 SH 사장은 "초고령사회, 저출산, 1인 가구 증가로 공동주택 내 돌봄과 공동체의 중요성이 커지고 있다"며 "세미나에서 논의된 의견을 바탕으로 공공주택 주거 서비스와 공동체 지원 방안을 지속적으로 검토하겠다"고 밝혔다.
krawjp@newspim.com