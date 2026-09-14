한국평가데이터, '크레탑 AI Plus⁺' 출시…기업분석 10분 만에

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[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 한국평가데이터(KODATA)가 인공지능(AI)을 활용해 기업 분석과 가치평가를 지원하는 서비스를 선보였다.

한국평가데이터는 기업정보 조회부터 분석, 평가, 업무 자동화 기능까지 통합 제공하는 '크레탑 AI Plus⁺(CRETOP AI Plus⁺)'를 출시한다고 14일 밝혔다.

이 서비스는 기업의 재무정보와 신용정보, 거래정보, 관계망 등 다양한 데이터를 AI가 통합 분석해 기업 분석 보고서인 'AI 리포트'와 데이터베이스(DB) 다운로드 기능을 제공한다.

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = AI리포트 배너 [사진=한국평가데이터A] 2026.09.14 yunyun@newspim.com

AI 리포트는 기업개요, 재무분석, 매출분석, 리스크분석, 기업관계망 'KOgrid', 성장잠재력 'KOGPS', 피어그룹 분석, 밸류에이션 등 8개 항목으로 구성된다.

같은 재무제표도 회계·재무·투자 전문가 관점에서 각각 분석할 수 있으며, 필요한 항목만 다시 생성하거나 심층 분석을 추가할 수 있다. AI가 데이터 수집과 가공을 맡으면서 기존 하루 이상 걸리던 기업 분석 보고서 작성 시간을 약 10분으로 줄였다고 회사 측은 설명했다.

피어그룹 분석은 한국평가데이터가 보유한 약 1500만개 데이터를 바탕으로 산업, 제품·서비스, 특허, 재무, 거래처, 고객 유형 등 6개 항목을 종합 분석해 비교 기업군을 산출한다. 단순 업종코드 비교를 넘어 기업의 실제 영업활동을 반영한 것이 특징이다.

비상장기업의 기업가치를 평가하는 밸류에이션 기능도 제공한다. 현금흐름할인법(DCF), 순자산가치법(NAV) 등 7개 방법론을 적용해 기업가치와 산출 근거를 시각화된 보고서로 보여준다.

피어그룹 분석과 밸류에이션 기능은 응용프로그램 인터페이스(API) 형태로도 제공된다. 금융회사와 투자회사 등이 자체 시스템과 연계해 기업 분석이나 리스크 관리 업무에 활용할 수 있다.

DB 다운로드 서비스는 크레탑 기업정보를 편집 가능한 엑셀 파일로 내려받을 수 있도록 했다. 크레탑 화면과 동일한 표 구조를 구현해 대량 데이터 분석이나 보고서 작성에 활용할 수 있다.

한국평가데이터 관계자는 "크레탑 AI Plus⁺는 기업분석의 효율성과 활용성을 높인 서비스"라며 "앞으로도 기업의 데이터 기반 경영을 지원할 수 있도록 서비스를 지속적으로 고도화하겠다"고 말했다.

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