한-우즈벡 MOU·협력 13건 채택…핵심광물·AI·바이오·방산 확대 강화

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이재명·미르지요예프 대통령

청와대서 소인수·확대 정상회담

AX 협력 위해 기술·지식 공유

[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 한국과 우즈베키스탄이 바이오와 제조 인공지능(AI) 전환, 방위산업, 관광을 비롯해 13개 분야에서 새롭게 양해각서(MOU)와 협력 문건을 체결했다.

이재명 대통령은 14일 오후 청와대에서 국빈 방한 샤브카트 미르지요예프 우즈베키스탄 대통령과 정상회담을 계기로 협정·MOU 체결식을 했다. 10건의 MOU와 3건의 조약·개정의정서·계약을 새로 맺었다.

우선 전략적 사업발굴 체계를 구축해 우즈벡 정부의 6대 국가전략산업 분야의 호혜적 지원 방안을 모색하기로 했다. 6대 분야는 핵심광물과 AI·데이터 센터, 스마트시티, 한국기업 전용 산업단지, 제약·바이오, 식품·뷰티·컨텐츠다. 해당 분야 유망 사업 발굴과 개발을 촉진하기로 했다.

[서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 14일 청와대에서 국빈 방한한 샤브카트 미르지요예프 우즈베키스탄 대통령과 함께 공식 환영식장으로 향하고 있다. [사진=KTV] 2026.09.14

◆우즈벡 6대 전략산업에 호혜적 지원

이를 통해 우즈벡 정부와 전략적 협력 분야 사업 정보를 공유하고 금융 협력을 통해 한국 기업의 사업 참여 가능성이 확대될 것으로 보인다.

두 나라는 먼저 고속철 8편성 도입과 우즈벡 국가 유전체·바이오뱅크 '바이옴센터' 설립에 관한 MOU를 맺었다. 우즈벡 고속철 사업과 바이옴센터의 대외경제협력기금(EDCF) 타당성 조사를 개시한다. 이를 통해 교통·보건 인프라 협력을 확대하고 사업 범위를 넓히고 한국 기업 진출 지원을 모색한다.

AI 전환(AX) 협력에 관한 MOU도 체결했다. ▲기술협력·지식공유 ▲인적역량 강화 ▲인프라 확충 ▲기업 교류 등 제조 AI 기술과 인력, 인프라 전반에 걸친 협력을 추진한다. 양국 디지털 제조 협력을 AI 기반 제조혁신 분야로 확대하는 제도적 기반을 마련할 수 있을 것으로 기대된다. 제조업의 AX 촉진과 산업 경쟁력 강화에도 도움이 될 것으로 보인다.

수형자 이송 조약과 무상원조 기본협정 개정의정서도 맺었다. 상대국에서 수형 생활을 하는 자국민을 이송하기 위한 구체 요건과 절차를 규정한다. 자국민 고통을 덜고 성공적 사회 복귀를 도모한다.

2014년에 체결한 무상원조 기본협정도 새로 개정했다. 우즈벡과 효과적·통합적 수행 기반을 강화한다. 따로 보충 약정 체결 없이 무상원조 추진을 할 수 있게 하고 코이카(KOICA·한국국제협력단) 사무소를 외국정부기관 대표 사무소로 인가하기로 했다.

방산 협력에 관한 계약도 새롭게 맺었다. 한국항공우주산업(KAI)과 우즈텍트레이드가 협력을 강화한다.

관광 분야에서는 ▲유관기관 간 협력·교류 ▲지식·정보·경험 공유 ▲관광진흥 상품 개발과 홍보의 다각적 협력을 넓힌다. 상호 관광과 방문 촉진을 통한 인적교류를 활성화하고 지속 가능한 협력 기반을 강화한다.

교육 분야에서는 유·초·중등 교육 분야 교류 협력을 확대한다. 현지 정부 주최 올림피아드 정식 과목에 한국어를 추가해 우즈벡의 한국어 위상을 강화한다.

양국 기관을 비롯해 교사와 학생 간 교류를 확대하고 언어 발전에 협력한다. 우즈벡 주최 올림피아드에 한국어 정식 과목도 부여하기로 했다.

◆지재권 위한 포괄적 협력 강화

지식재산 분야 협력도 강화한다. 지식재산(IP) 분야에서 ▲정책·법·제도 공유 ▲위조상품 방지 ▲심사 효율성 제고 ▲인적역량 강화 ▲정보화·디지털화 확대를 담은 MOU를 맺었다.

지식재산권 보호를 위해 협력한다. 핵심 브랜드 위조상품 차단을 위한 국경 조치에 협력한다. 재재권 침해가 의심되는 물품에 대한 합동 단속 기간도 운영한다. 단속을 담당하는 세관 직원 역량 강화를 위한 초청연수도 시행한다.

농업 분야 협력도 강화한다. 우즈벡의 지속 가능한 농업 발전을 위해 농업인 역량 강화와 맞춤형 농업기술 훈련 프로그램 개발을 지원한다.

기후 대응 협력을 위해서 ▲농림위성과 정보통신기술(ICT)를 활용한 산림관리 체계 ▲산림자원 활용 기후변화 대응 기술·정책 ▲산림 생태 복원과 생물 다양성 보전 ▲산림 재난 예방과 피해 지역 복원 ▲다목적 산림 이용 등 관련 협력을 강화한다.

의료제품 분야 규제 협력에도 힘을 모은다. 의료제품 분야 접근성을 늘리고 규제 조화와 신뢰 촉진에 힘쓴다. 규제기관 역량 강화와 공동 행사를 추진하고 정보 교환 분야에서 협력을 보다 넓힌다.

pcjay@newspim.com