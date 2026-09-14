대구시-경북도 "'TK행정통합특별법' 연내 국회 반드시 통과" 배수진

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공동단장 부단체장으로 격상...'TK행정통합추진단' 본격 가동

[대구·경북=뉴스핌] 남효선 기자 = '대구경북행정통합' 국회 통과위해 '원팀'을 구성한 대구시와 경북도가 본격적인 공동 대응에 돌입했다.

대구시와 경북도는 14일 '대구경북행정통합추진단' 킥오프 회의를 열고 'TK행정통합' 특별법안의 국회 법사위 안건 상정 등 공동대응 방안을 공유했다. 지난 2월 '대구경북행정통합 특별법안'이 국회 법사위에서 보류된 이후 대구경북은 흔들림 없는 행정통합 추진을 위해 실무회의를 수차례 개최해 왔다.

대구시와 경북도가 14일 '대구경북행정통합추진단' 킥오프 회의를 열고 "TK행정통합 특별법'의 연내 국회 통과위한 총력전에 들어갔다.[사진=대구시]2026.09.14 nulcheon@newspim.com

특히 민선9기 출범을 계기로 '대구·경북행정통합'의 속도감 있는 추진을 위해 대구시와 경북도는 '대구경북행정통합추진단' 단장을 부단체장급으로 격상했다. 이에 따라 김정기 대구시 행정부시장과 황명석 경북도 행정부지사가 공동단장을 맡았다.

이날 회의에서 대구시와 경북도는 국회에 계류 중인 행정 통합 법안이 9월 중 법제사법위원회 안건으로 조속히 상정돼 정기국회 기간 내에 통과될 수 있도록 '행정통합 공동 설명자료'를 작성하고 법사위원, 지역 국회의원 등에게 설명하는 등 단계별 실행 계획을 마련해 공동 대응하기로 했다.

또 국회 계류 중인 행정 통합 법안에는 당초 2026년 7월 통합특별시 출범을 전제로 한 선거 관련 특례 부칙 조항이 담겼으나 현재 대구경북통합특별시 출범 목표 시점(2028년 7월)이 변경됨에 따라 부칙 개정도 반드시 필요하다는 점을 공유하고 이를 심도 있게 논의했다.

김정기 대구시 행정부시장은 "대구경북 시‧도민이 함께 하나의 목소리를 낼 때 법안 통과의 가장 강력한 추진 동력이 생긴다"며 "하나된 힘을 바탕으로 연내 법안 통과라는 결실을 맺을 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

황명석 경북도 행정부지사는 "법안 통과의 가장 큰 힘은 대구와 경북이 한목소리를 내는 것"이라며 "정기국회 안에 특별법을 통과시켜 2028년 7월 통합특별시가 차질 없이 출범하도록 대구시와 함께 뛰겠다"고 말했다.

이들 두 광역지자체는 행정통합이 지방소멸 극복과 국가 균형발전을 실현하는 중대한 과제인 만큼 법안이 정기국회에서 반드시 통과될 수 있도록 국회 설득과 관계 부처와의 긴밀한 협의를 더욱 강화한다는 계획이다. 특히 정기국회 내 법안 통과가 무엇보다 시급한 과제인 만큼, 국회와 정부의 적극적인 관심과 협조를 당부했다.

nulcheon@newspim.com