핀란드, 프랑스 주도 '핵억지 구상'에 동참… 참여국 모두 10개국으로 늘어

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[런던=뉴스핌] 장일현 특파원 = 핀란드가 프랑스 주도의 '전진 핵억지 구상(Forward Nuclear Deterrence Initiative)에 동참하겠다고 14일(현지시각) 밝혔다. 이에 따라 FNDI 참여국은 모두 10개국으로 늘어났다.

에마뉘엘 마크롱 대통령은 지난 3월 2일 브레스트 인근 일롱그 핵잠수함 기지에서 연설을 통해 "유럽은 선제적 억지력을 갖춰야 한다"며 핵억지 구상을 발표했다.

그는 당시 "프랑스 무기고의 핵탄두 수를 늘리기로 결정했다"면서 "유럽 파트너 국가들과 핵 억지력 분야에서 협력을 대폭 강화할 것"이라고 말했다. 그는 "자유로워지려면 두려움의 대상이 돼야 한다"고도 했다.

이후 독일과 폴란드, 네덜란드, 벨기에, 그리스, 스웨덴, 덴마크, 노르웨이 등이 이 구상에 참여한다고 발표했다.

에마뉘엘 마크롱(왼쪽) 프랑스 대통령이 지난 10일(현지시각) 프랑스 파리 그랑팔레에서 열린 국제우주정상회의에서 알렉산데르 스투브 핀란드 대통령을 만나 반갑게 악수하고 있다. [사진=로이터 뉴스핌)

알렉산데르 스투브 핀란드 대통령은 이날 소셜미디어 엑스(X·옛 트위터)에 "이 구상은 무엇보다 유럽의 안보를 강화하기 위한 것"이라며 "유럽이 자체 방위에 대한 책임을 강화하고 긴장 고조를 억제하는 데 도움이 된다"고 말했다.

그는 "이 구상은 나토(NATO·북대서양조약기구)의 핵억지력을 대체하는 것이 아니며, 핀란드는 평시에는 자국 영토에 핵무기가 배치되는 것을 허용할 의사가 없다"고 말했다.

안티 하카넨 핀란드 국방장관은 별도 성명에서 "(핀란드의 FNDI 참여는) 노르웨이, 스웨덴, 덴마크 등 다른 북유럽 국가들의 움직임에 보조를 맞춘 것"이라고 말했다.

핀란드와 프랑스는 이날 공동 성명을 통해 "협력 이행을 위해 향후 몇 개월 이내에 핵 조율 그룹을 구성할 것"이라고 밝혔다.

북유럽 스칸디나비아 반도의 동쪽 끝에 있는 핀란드는 러시아와 1340㎞에 달하는 국경을 맞대고 있다. 러시아가 지난 2022년 2월 우크라이나를 전격 침공하자 이듬해인 2023년 4월 나토에 가입했다.

핀란드는 지난 3월 자국 내 핵무기 배치를 금지하는 원자력법의 개정을 추진하겠다고 선언했다.

지난 1987년 제정된 핀란드 원자력법은 자국 영토 내에서 핵 폭발물의 반입과 제조, 보유, 실험 등을 금지했다. 핀란드 일각에서는 이 법이 유사시 러시아에게만 유리하게 작용할 수 있다고 주장해 왔다.

핀란드는 또한 예비군 소집 연령 상한을 60세에서 65세로 올리는 방안도 추진하고 있다.

핀란드 국방부는 이 같은 조치를 통해 향후 5년 동안 12만5000명의 (예비군) 병력이 추가되고, 2031년에는 예비군 규모가 현재의 약 90만명에서 100만명 이상으로 늘어나게 될 것이라고 전망하고 있다.

ihjang67@newspim.com