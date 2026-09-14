김혜경 여사, 우즈벡 영부인과 박물관 친교…양국 문화부터 한류 열풍 공감대

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국립고궁박물관 방문해 문화친교

[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 김혜경 여사는 14일 지로아트 미르지요예바 우즈베키스탄 대통령 부인과 국립고궁박물관을 방문해 만나 양국 문화에 대한 깊은 이야기를 나눴다.

김 여사와 미르지요예바 여사는 이날 오전 서울 종로구 경복궁 내 국립고궁박물관을 함께 방문했다. 이 일정에는 2011년부터 2016년까지 서울에서 거주했던 미르지요예바 여사의 차녀 샤흐노자 미르지요예바 영애도 동행했다.

두 여사는 우선 조선 왕실과 대한제국 황실의 역사와 문화를 보여주는 주요 유물을 둘러봤다.

[서울=뉴스핌] 김혜경 여사와 샤브카트 미르지요예프 우즈베키스탄 대통령 부인 지로아트 미르지요예바 여사가 14일 서울 종로구 국립고궁박물관 전시물 관람을 마친 뒤 이야기를 하고 있다. [사진=KTV] 2026.09.14

성종실록과 선조실록을 살펴본 미르지요예바 여사는 "오랜 세월이 지났음에도 실록이 상당히 온전한 상태로 보존되어 있다"며 놀라워했다. 김 여사는 "우리 전통 종이인 한지가 오랜 세월에도 쉽게 변하지 않는 뛰어난 내구성을 지니고 있다"고 설명했다.

두 여사는 이어 왕실생활실에서는 궁중 복식과 왕실 자수, 가구 등 공예품을 함께 관람했다. 전통 보자기를 두고는 미르지요예바 여사가 "우즈베키스탄에도 물건을 싸거나 선물을 포장할 때 사용하는 비슷한 형태의 천이 있다"며 "서로 다른 역사와 환경 속에서도 양국 문화가 통하는 부분이 많은 것 같다"고 밝혔다.

박물관 관람 이후 이어진 차담에서는 첨단기술과 교육으로 대화의 폭을 넓혔는데, 미르지요예바 여사는 "인공지능(AI) 등 한국의 빠른 기술 발전에 깊은 인상을 받았다"며 "우즈벡은 한국의 경험에 많은 관심을 갖고 있다"고 말했다.

미르지요예바 여사는 한류 열풍도 언급했다. 미르지요예바 여사는 "우즈벡에서 K-팝과 K-푸드, K-뷰티 등 한국 문화에 대한 관심이 매우 높다"며 "드라마 '대장금'이 방영될 당시에는 거리가 한산하게 느껴질 정도였다"고 말했다.

미르지요예바 영애는 한국 거주 경험을 이야기했다. 미르지요예바 영애는 "한국에서 지낸 시간이 좋은 기억으로 남아 있다"며 "셋째 딸이 현재 한국어를 공부하고 있고, 한국 유학을 희망한다"고 말했다.

그러자 김 여사는 "한국과의 인연이 다음 세대까지 이어지고 있어 반갑다"며 "앞으로 한국과 우즈베키스탄을 잇는 가교 역할을 해주면 좋겠다"고 화답했다.

pcjay@newspim.com