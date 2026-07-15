TXT 연준 미니 2집, 日 오리콘 '데일리 앨범 랭킹' 1위

AI 핵심 요약beta
- 투모로우바이투게더 연준이 13일 미니 2집으로 일본 오리콘 데일리 앨범 1위를 차지했다.
- 신보 타이틀곡 '아이스크림'은 오리콘 데일리 디지털 싱글 7위와 한터차트 발매 당일 66만장 판매를 기록했다.
- 이는 올해 한국 솔로 가수 음반 첫날 최다 판매량으로 연준은 글로벌 공연 활동도 이어갈 예정이다.
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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 투모로우바이투게더(투바투, TXT) 연준의 미니 2집이 일본 오리콘 정상에 올랐다.
14일 일본 오리콘이 발표한 7월 13일 자 최신 차트에 따르면 연준의 미니 2집 '노 레이블스: 파트02(NO LABELS: PART 02)'는 현지 발매와 동시에 '데일리 앨범 랭킹' 1위를 차지했다.
지난해 미니 1집에 이어 두 작품 연속 차트 정상을 밟으며 꾸준한 인기를 입증했다. 신보 타이틀곡 '아이스크림(Ice Cream)'은 '데일리 디지털 싱글 랭킹' 7위에 이름을 올렸다.
'아이스크림'은 국내에서도 좋은 반응을 이끌었다. 발매 당일 음반 판매량 집계 사이트 한터차트에서 총 66만 1924장 판매됐다.
이는 올해 한국 솔로 가수 음반 가운데 첫날 최다 판매량이다. 연준은 전작의 초동(발매일 기준 일주일간 음반 판매량)을 단 하루 만에 뛰어넘어 커리어 하이를 달성했다.
연준은 글로벌 활동에도 박차를 가한다. 내달 미국 ABC 대표 아침 뉴스 '굿모닝 아메리카'가 주최하는 '서머 콘서트 시리즈'와 아이하트미디어 산하 라디오 방송사 Z100가 개최하는 'Z100 서머배시 프리젠티드 바이 웰스 파고' 무대에 선다.
alice09@newspim.com