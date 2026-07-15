포항시, 풍수해 대비 산사태 위험지역 10곳 집중 점검

AI 핵심 요약beta
- 포항시가 15일 산사태 위험지역 10곳을 집중 점검했다
- 지난해 태풍 힌남노 피해지 등 복구·정비를 마치고 핵심 방재시설 구조 안정성을 확인했다
- IoT·AI 사면 모니터링 시스템을 설치해 위험 수치 감지 시 신속 전파로 기업 피해 방지에 나선다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[포항=뉴스핌] 남효선 기자 = 장마와 집중호우 등 여름철 풍수해를 앞두고 경북 포항시가 15일, 지난해 정비를 마친 산사태 위험지역 10곳에 대한 안전 실태를 집중 점검했다.
앞서 포항시는 지난해 발생한 태풍 힌남노로 인한 산사태 피해 현장에 대한 긴급 복구공사 5건, 산림 재해 복구공사 1건 및 산사태 위험 지역 10곳에 대한 정비 사업을 마무리했다.
이번 점검은 당시 설치된 핵심 방재 구조물들이 다가오는 우기에 제 기능을 완벽히 발휘할 수 있도록 구조적 안정성을 확인하는 데 중점을 뒀다.
현장 점검은 시 관계자, 김천산림조합, 감리(산림기술사)가 합동으로 사각 돌망태 옹벽의 철선, 내부 채움돌 유실 등의 발생 여부를 점검하고, 폭우 시 산비탈의 빗물을 안전하게 유도하는 콘크리트 수로의 균열과 파손 여부 파악, 토사나 낙엽 등 퇴적물 적치 등의 안전성을 확인했다.
포항시는 올해 육안으로 확인하기 어려운 산사태 전조 증상을 실시간으로 감지하기 위해 산사태 위험 지역 10곳 중 가장 위험한 지역인 (주) 세기 현장에 'IoT∙AI 융합형 사면 모니터링 시스템'을 설치하고 위험 수치 도달 시 철강 관리공단 통합 관제 센터에서 상황을 파악해 유관 기관에 관련 사항을 신속히 전파할 수 있도록 할 예정이다.
윤천수 투자기업지원과장은 "지난해 설치한 사방 구조물들이 올여름 집중호우를 버텨내는 핵심 방패 역할을 할 것"이라며 "빈틈없는 예찰과 선제적 조치로 포항 철강 산단 내 산사태로 인한 기업 피해가 발생하지 않도록 최선을 다하겠다"고 강조했다.
nulcheon@newspim.com