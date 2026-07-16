홈플러스 수혈 2000억, 미정산금 해소에 무게…신규 납품은 '역부족'

AI 핵심 요약beta
- 홈플러스가 16일 2000억 긴급대출을 추진해 회생절차 항고와 영업 재개를 모색했다.
- 그러나 20일 단전·단수와 수천곳 납품 계약 재체결, 막대한 미지급 대금 등으로 단기간 영업 정상화는 어려운 상황이다.
- 업계는 2000억을 시간벌기 자금으로 보고 핵심 점포 정상화와 잔존사업부 매각 등으로 기업가치 회복이 관건이라 봤다.
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잔존사업부 매각에 회생 성패 달려
[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 홈플러스가 긴급 운영자금 2000억원을 조달하면서 파산 고비를 넘겼으나 영업 정상화는 쉽지 않을 것으로 보인다. 전기·수도 공급과 협력업체와의 납품 계약 재개 등 해결해야 할 과제가 산적해 있다.
16일 유통업계에 따르면 메리츠금융은 이날 이사회를 열고 홈플러스에 대한 2000억원 규모의 신규자금대출(DIP) 지원안을 심의한다. 김병주 MBK파트너스 회장이 개인 보증을 서기로 하면서 대출 지원안은 이사회 통과가 유력한 것으로 알려졌다.
홈플러스는 자금 지원이 결정되면 법원에 항고할 것으로 예상된다. 서울회생법원은 지난 3일 홈플러스가 2000억원을 마련할 방안이 없다고 보고 회생절차 폐지를 결정했다. 즉시 항고 기한은 오는 20일까지다. 법원이 항고를 받아들이면 회생절차가 재개된다.
다만 임시 휴업에 들어간 매장 운영을 재개하기까지는 시간이 걸릴 전망이다.
홈플러스 관계자는 "법원에서 항고에 따라 회생 절차를 연장해주더라도 영업 재개가 바로 이뤄질 순 없는 상황"이라며 "점포 상당수는 20일을 기점으로 단전·단수 통보를 받았고, 빈 매대를 채우기 위해서는 수천 곳에 달하는 납품업체와 계약을 다시 맺어야 한다"고 말했다.
신규 물품 공급을 위해서는 납품업체들을 설득하는 과정도 필요하다. 앞서 업체들은 홈플러스로부터 대금을 돌려받지 못할 것을 우려해 물품 공급을 끊었다. 매장 내 매대는 텅텅 비었고, 홈플러스 자체브랜드(PB) 상품으로만 채워졌다.
홈플러스는 2000억원을 최대한 운영 정상화에 투입하겠다는 계획이지만 구체적인 용처는 아직 정해진 게 없다는 입장이다. 우선 대금 지급과 물류 운영, 점포 운영비 등에 투입될 가능성에 무게가 실린다.
하지만 미정산 대금을 모두 해소하기엔 부족한 규모다. 중소기업 중앙회 조사에서도 납품업체 1곳당 평균 미정산 대금은 7억7400만원에 달했다. 농식품 납품업체의 미수금만 최대 2000억원으로 추산되고 있다.
2000억원 수혈로 영업을 재개하기 위한 최소한의 자금을 확보했지만 기업회생을 최종적으로 성공시키려면 온라인 사업과 본사 조직 등의 잔존사업부 매각이 시급하다는 분석이 나온다.
홈플러스가 법원에 제출한 수정 회생계획안에도 67개 핵심 점포의 영업을 정상화한 뒤 이를 기반으로 흑자 전환과 잔존사업부 매각을 추진하는 내용이 담겼다. 운영을 정상화해 기업가치를 유지하고, 이를 토대로 잔존사업부를 매각해 채권을 변제하는 구조다.
확보한 자금이 밀린 납품대금과 공익채권을 메우는 일회성 수혈에 그치지 않고, 협력업체들의 납품 재개와 물류 정상화, 핵심 점포의 영업 정상화로 이어질지가 관건이다.
유통업계 관계자는 "2000억원은 시간을 벌기 위한 운영자금"이라며 "영업을 정상화해 매출과 현금창출력을 회복해야 잠재 인수자도 관심을 가질 것"이라고 봤다.
sykim@newspim.com