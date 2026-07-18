서울·인천·경기·강원에 호우경보...중대본 2단계 가동

[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 행정안전부는 18일 오전 4시 30분 풍수해 위기경보를 '경계' 수준으로 상향하고 중앙재난안전대책본부 2단계 비상근무를 가동했다. 서울·인천·경기·강원에 호우경보가 발표된 데 따른 조치다.
윤호중 중앙재난안전대책본부장은 현재까지 많은 지역에서 120㎜ 이상의 비가 내렸으며, 19일까지 수도권과 강원 중심으로 300㎜ 이상의 강수가 예보됨에 따라 긴급 지시를 내렸다.
행안부는 지하차도·하천변·산사태·침수 등 취약지역에 대한 철저한 점검을 지시했다. 위험 상황 시 주민 대피를 최우선으로 하고, 민방위사이렌·마을방송·긴급재난문자 등 모든 수단을 동원해 위험 상황을 전파하기로 했다.
강수 종료 후에도 산사태와 급류 휩쓸림 등의 위험이 남아있을 수 있다는 점을 고려해 안전성을 충분히 확보한 후 주민들을 귀가시키기로 했다. 현장 대응 중인 공무원과 경찰·소방 인력의 안전도 함께 고려하기로 했다.
윤호중 본부장은 국민들에게 기상정보와 재난문자 등 당국 안내를 수시로 확인하고, 비탈면·저지대·하천변 등 위험지역 접근을 자제할 것을 당부했다.
y2kid@newspim.com