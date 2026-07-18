대전·세종·충남, 강한 비 예보…20일까지 최대 250㎜ 이상

[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 18일 오후부터 대전과 세종, 충남지역에 시간당 최대 50㎜의 강한 비가 쏟아질 전망이다. 20일까지 누적 강수량이 많은 곳은 250㎜를 넘어설 수 있어 주의가 요구된다.
18일 대전지방기상청에 따르면 이날 낮부터 늦은 오후 사이 대전·세종·충남에는 시간당 30~50㎜의 강한 비가 내리는 곳이 있겠다.
이날 저녁부터 19일 새벽 사이에도 시간당 20~30㎜의 비가 이어질 것으로 예보됐다. 비가 내리는 동안 돌풍이 불고 천둥·번개가 치는 곳도 있겠다.
18일부터 19일까지 예상 강수량은 50~100㎜다. 세종과 충남 북부에는 200㎜ 이상, 대전과 충남 남부에는 150㎜ 이상 내리는 곳도 있겠다.
20일에도 충남권 전역에 50~100㎜의 비가 추가로 내릴 전망이다. 이에 따라 일부 지역의 사흘간 누적 강수량은 250㎜를 웃돌 가능성이 있다.
다만 19일 아침부터 밤사이와 20일 새벽에는 지역에 따라 비가 일시적으로 소강상태를 보이겠다. 21일에도 정체전선의 영향으로 비가 이어질 것으로 예상된다.
현재 대전과 세종, 충남 대부분 지역에는 호우주의보가 발효된 상태다. 서해중부먼바다에는 풍랑주의보가 내려졌다.
비와 함께 높은 습도가 이어지면서 체감온도는 31도 안팎까지 오르겠다. 밤사이 최저기온이 25도 이상 유지되는 열대야가 나타나는 곳도 있을 것으로 보인다.
19일 아침 최저기온은 23~25도, 낮 최고기온은 27~30도로 예상된다. 20일 아침 최저기온은 22~24도, 낮 최고기온은 28~30도 분포를 보이겠다.
기상청은 정체전선의 위치와 저기압 발달 정도에 따라 비가 내리는 지역과 시점, 강수량이 달라질 수 있다며 최신 기상정보를 확인해 달라고 당부했다.
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