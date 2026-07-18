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2026.07.18 (토)
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[AI로 읽는 경제] 하루 문 닫으면 매출 0원...소상공인 '휴업권'은 왜 복지가 아닌가

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AI 핵심 요약

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  • 중소벤처기업부가 15일 소상공인 휴업권 보장 위한 대체인력·돌봄 지원 방안을 논의했다.
  • ‘나홀로 사장’이 75%에 달해 사장 한 명의 공백이 곧 영업 중단·폐업 위험으로 이어지며 기존 대출 중심 지원으로는 한계가 크다고 지적했다.
  • 해법으로 자영업자 맞춤 돌봄 확대와 업종별 교육된 대체인력 풀, 휴업 손실 완충 장치를 결합한 ‘영업 지속 인프라’ 구축 필요성이 제기됐다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

출산·질병·돌봄이 곧장 매출 공백으로
자영업자 4명 중 3명 직원 없는 '나홀로 사장'
대출 중심 지원 넘어 영업 지속망 구축 필요

* [AI로 읽는 경제]는 AI 어시스턴트가 분석한 내용을 바탕으로 기자가 정리한 내용입니다. ChatGPT, Google Gemini AI 모델이 적용됐습니다. 상단의 'AI MY 뉴스' 로그인을 통해 뉴스핌의 차세대 AI 콘텐츠 서비스를 활용해 보기 바랍니다.

[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = "아프면 쉰다"는 상식은 골목상권에서 온전히 성립하지 않는다. 소상공인에게 하루 휴업은 단순한 휴식이 아니다. 당일 매출이 사라지고 단골손님 이탈 위험이 커지는 동시에 임대료와 대출이자 등 고정비는 고스란히 부담으로 남는다.

출산과 질병, 부상, 가족 돌봄 같은 생애 리스크도 임금근로자에게는 병가나 육아휴직의 문제로 다뤄지지만 1인 점포와 가족경영 점포에서는 영업 중단과 폐업 위험으로 직결된다.

정부도 이 문제를 공식적으로 들여다보기 시작했다. 중소벤처기업부는 지난 15일 소상공인 영업 지속 안전망 구축을 위한 현장 간담회를 열고 대체인력 지원과 돌봄 안전망 확충 방안을 논의했다.

이병권 중소벤처기업부 제2차관이 15일 서울 용산구 RTR라운지에서 열린 '소상공인 영업 지속 안전망 구축을 위한 현장 간담회'에서 사회안전망 구축 방안을 논의 하고있다. [사진=중소벤처기업부] 2026.07.18 jongwon3454@newspim.com

이날 이병권 중기부 제2차관은 "출산·육아, 부상, 가족 돌봄 등 불가피한 사유로 휴업이 필요한 소상공인들이 가게를 비울 수 없는 현실은 반드시 개선해야 할 과제"라며 "대체인력 지원 등 실효성 있는 지원방안을 마련하겠다"고 밝혔다.

소상공인 '휴업권'을 쉬고 싶어도 쉬지 못한다는 정서적 호소로만 봐서는 본질을 놓치게 된다. 문제는 점포 운영이 사장 한 명에게 집중된 상황에서 그 공백을 흡수할 대체인력과 돌봄 안전망이 없다는 데 있다. 휴업권은 개인 복지를 넘어 점포와 지역 상권의 지속 가능성을 좌우하는 산업정책의 문제다.

◆ 자영업자 4명 중 3명 '나홀로 사장'...개인 공백이 곧 영업 중단

통계청의 2025년 8월 비임금근로 부가조사에 따르면 고용원 없는 자영업자는 424만1000명으로 집계됐다. 고용원이 있는 자영업자를 포함한 전체 자영업자의 약 75%가 직원을 두지 않은 '나홀로 사장'인 셈이다.

이 구조에서는 사장의 공백이 곧 점포의 공백이다. 최근 중기부 간담회에 참석한 소상공인들도 출산·육아와 질병·부상, 가족 돌봄이 발생해도 가게를 대신 운영할 사람이 없어 영업을 멈추기 어렵다고 호소했다.

소규모 음식점과 미용실, 세탁소, 동네 카페에서 사장은 서비스 제공자이자 계산원, 재고관리자, 고객 응대 창구다. 사장이 빠지면 업무 일부가 지연되는 것이 아니라 점포 전체가 멈추게 된다.

임금근로자는 병가와 육아휴직, 동료 간 업무 분담 등을 통해 개인의 공백을 조직이 일정 부분 흡수한다. 반면 1인 자영업자는 개인의 노동 공백이 사업체 가동 중단으로 직결된다.

손실은 하루 매출에 그치지 않는다. 문을 닫은 사이 고객이 다른 점포로 이동하고 예약과 주문이 취소되면 단기 휴업이 장기적인 매출 감소로 번질 수 있다. 아픈 상태로 영업을 이어가다 건강이 악화되면 더 긴 휴업이나 폐업으로 이어질 가능성도 커진다.

[AI 일러스트 = 오종원 기자]

◆ 돈을 빌려줘도 닫힌 가게는 열리지 않는다

그동안 소상공인 정책의 중심은 대출과 보증, 정책자금, 이자 지원이었다. 매출이 줄거나 비용이 늘었을 때 자금을 공급해 유동성 위기를 넘기도록 돕는 방식이다.

금융지원은 임대료와 원재료비, 대출이자를 감당할 시간을 벌어준다. 그러나 사장이 아프거나 출산·육아로 가게에 나가지 못하는 상황에서는 돈을 빌려주는 것만으로 영업 공백을 메울 수 없다.

문제는 자금 부족뿐 아니라 '대체 운영 능력'의 부재다. 점포를 대신 열고 고객을 응대하며 재고와 예약을 관리할 사람이 없다면 금융지원은 닫힌 시간을 되돌리지 못한다.

AI를 활용해 소상공인 관련 통계와 정책자료, 현장 사례를 구조화하면 업종을 불문하고 '핵심 운영자의 대체 불가능성'이라는 공통 패턴이 드러난다. 매출 감소와 원가·이자 부담이 폐업 위험을 높이는 가운데 사장의 이탈은 여러 위험을 동시에 증폭시키는 요인으로 작용한다.

한국 소상공인 정책의 병목도 여기에 있다. 위기가 발생한 뒤 돈을 공급하는 사후 지원은 많지만, 사장 한 명의 공백이 영업 중단으로 번지지 않도록 막는 사전 안전망은 부족하다.

소상공인 정책의 초점을 '위기 때 버틸 돈'에서 '위기에도 점포가 멈추지 않는 구조'로 넓혀야 하는 이유다.

◆ 돌봄 넘어 대체인력까지…'영업 지속 인프라' 필요

단기적으로는 자영업자의 영업시간에 맞춘 돌봄 안전망을 확대할 필요가 있다.

서울시는 '소상공인 민간아이돌봄서비스 지원사업'을 통해 서울에 거주하고 서울에 사업장을 둔 소상공인 사업주와 종사자의 돌봄 비용을 지원하고 있다.

3개월 이상 12세 이하 자녀를 양육하는 가구가 대상으로, 이용요금의 3분의 2를 자녀 1명당 최대 360만원, 2명은 최대 540만원까지 지원한다. 올해부터는 오후 10시부터 다음 날 오전 6시까지 근무하는 돌봄 인력에게 심야 수당도 지급한다.

[AI 일러스트 = 오종원 기자]

2024년 11월부터 지난해 말까지 532가구, 아동 761명이 서비스를 이용했다. 이용자 조사에서는 88.3%가 일·가정 양립에 도움이 됐다고 답했다. 중기부 간담회에서는 이 같은 서비스를 전국으로 확대해야 한다는 제안도 나왔다.

다만 돌봄 지원만으로 질병과 부상에 따른 영업 공백까지 해결할 수는 없다. 중기적으로는 음식점과 소매업, 생활서비스업 등 업종별 특성을 반영한 대체인력 풀을 지역 단위로 구축할 필요가 있다.

음식점은 조리와 위생, 미용업은 자격과 숙련도, 소매업은 결제와 재고관리 능력이 필요하다. 단순 인력 연결을 넘어 업종별 교육을 받은 인력을 확보하고, 질병이나 출산 등 불가피한 상황에서 단기간 투입할 수 있는 체계를 마련해야 한다.

대체인력의 모집·교육 주체와 사고 발생 시 책임, 인건비 분담 방안도 함께 설계돼야 한다. 대체인력 투입이 어려운 점포에는 일정 요건 아래 임대료 등 고정비를 일부 보전하거나 재개점 이후 고객 회복을 지원하는 방안도 검토할 수 있다.

중기부는 대체인력 지원을 포함한 실효성 있는 방안을 마련한다는 방침이다. 관건은 '휴업권 보장'이라는 선언을 업종별 대체인력과 야간·심야 돌봄, 휴업 손실 완충 장치로 구체화할 수 있느냐다.

소상공인 휴업권은 단순히 쉬게 해주겠다는 선언으로 완성되지 않는다. 휴업한 뒤 다시 문을 열 수 있어야 권리가 된다.

한 사람이 아프면 가게가 멈추고, 가게가 멈추면 지역 생활 인프라까지 약해지는 구조를 바꾸지 않는 한 소상공인 정책은 사후 금융지원에 머물 수밖에 없다.

jongwon3454@newspim.com

■ 한 줄 요약
소상공인 휴업권의 본질은 쉬고 싶은 사람을 돕는 복지가 아니라 사장 한 명의 공백이 곧 영업 중단과 폐업으로 번지는 구조에 있으며, 해법은 대출 중심 지원을 넘어 업종별 대체인력과 심야 돌봄, 휴업 손실 완충 장치를 결합한 영업 지속 인프라를 구축하는 데 있다.

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[뉴스핌 베스트 기사]

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버넘 의원, 英 집권 노동당 새 대표로 [런던=뉴스핌] 장일현 특파원 = '북부의 왕'으로 불리는 앤디 버넘 의원이 17일(현지 시각) 영국 집권 여당인 노동당의 새 대표에 올랐다.  버넘 대표는 오는 20일 키어 스타머 총리를 이어 영국의 차기 총리 자리를 확정했다. 의원내각제를 채택하고 있는 영국은 의회 다수를 차지하고 있는 집권당의 대표가 총리가 된다. 노동당은 이날 특별 당대회를 열고 버넘 의원을 당 대표로 공식 선출했다. 버넘은 전날 마감된 당 대표 경선 후보 등록에서 단독으로 등록했다. 영국 일간 가디언은 "노동당 공보에 따르면 버넘은 노동당 소속 하원의원 379명과 노동조합·사회주의 단체 23곳의 지지를 받아 당 대표로 선출됐다"고 했다. 현재 노동당은 전체 의석 650석 중 403석을 보유하고 있는데 이중 94%가 버넘을 당 대표로 선택한 것이다.  앤디 버넘 영국 노동당 새 대표가 17일(현지 시각) 특별 당대화에서 대표 수락 연설을 하고 있다. [사진=로이터 뉴스핌] 샤바나 마무드 내무장관의 새 대표 선출 결과 발표와 함께 무대에 오른 버넘은 일성으로 "국민에게 희망을 되돌려주겠다"고 했다.  그는 "저를 지지한 노동당 의원들이 모두 영국 곳곳의 잊혀진 지역을 위해 과거의 노동당을 되찾아 달라는 요구를 들었다"면서 "우리는 그 부름에 응답할 것"이라고 했다. 그러면서 "우리는 오늘 하나로 뭉쳤고, 그 힘을 오랫동안 정치로부터 희망을 잃은 사람들과 지역을 위해 사용할 것"이라고 했다.  그는 이날 연설에서 다섯 가지 변화와 약속을 실천하겠다고 했다. 노당동의 단결을 위해 '파벌 문화'를 종식하겠다고 했고, "이번이 바뀔 수 있는 마지막 기회"라면서 비난보다 문제 해결의 정치를 추구하겠다고 했다. 그는 "영국 정치가 덜 독해졌으면 좋겠다"고도 했다.  세번째 변화로는 노동당의 정치적 지향을 거론하며 노동당답게 승리할 것이라고 했다. 그는 "녹색당보다 더 녹색당처럼 행동하려 하지도 않을 것이고, 영국개혁당(Reform UK)보다 더 개혁당처럼 행동하려 하지 않을 것이며 과거처럼 보수당 옷을 너무 많이 입지도 않을 것"이라고 했다. 그러면서 "담대하고 자신감 있게, 진정한 노동당으로 승리할 것"이라고 했다.  이어 "북부와 남부, 동부와 서부, 스코틀랜드와 웨일스, 북아일랜드 모두를 위한 지도자가 되겠다"는 것이 네 번째 약속이고, 중앙정부가 독접하고 있는 권한을 웨스트민스터와 화이트홀에서 지역 사회로 되돌려주는 지방분권이 다섯 번째 약속이라고 했다.  버넘 대표는 자신이 친기업 노선을 취할 것이라고도 했다. 그는 "그레이터맨체스터 시장 시절 친기업적인 시장이었듯이 노동당 대표가 된 뒤에도 친기업적인 지도자가 될 것"이라며 "우리는 기업과 함께 지역을 되살렸고 그 방식을 영국 전체로 확대할 것"이라고 했다.  1970년 1월 리버풀 북쪽 교외 지역에서 태어난 그는 15세 때 노동당에 가입했다. 케임브리지대에서 영어를 전공한 뒤 의원 보좌관 등을 거쳐 2001년 총선에서 그레이터맨체스트의 리(Leigh) 선거구에서 하원의원에 당선됐다. 이후 16년간 하원의원을 지냈다.  이 기간 토니 블레어와 고든 브라운 정부에서 내무부·재무부 차관, 문화장관, 보건장관 등을 역임했다.  2010년과 2015년에 당 대표에 도전했지만 에드 밀리밴드와 제러미 코빈에서 패했다.  2017년 중앙정치를 떠나 새로 만들어진 그레이터맨체스터 광역시장 선거에 출마해 당선됐고, 2021년과 2024년 선거에서도 내리 승리했다.  시장으로 재직하면서 버스 공영화를 추진하고 통합 대중교통망 구축과 주택 공급 확대 등으로 시민들의 지지를 받았다. 특히 코로나19 팬데믹 당시 중앙 정부에 맞서 북부 지역 지원 확대를 요구하면서 전국적인 인지도를 얻었다. 이때부터 '북부의 왕(King of the North)'이라는 별명이 널리 퍼졌다. 버넘 시장 재임 시절 그레이터맨체스터는 전국 평균을 상회하는 경제성장률을 기록했다.  버넘 대표는 당 대회 연설에 앞서 소셜미디어에 "앞으로 며칠은 영국을 누가 통치하느냐만 바꾸는 것이 아니며 영국이 어떻게 통치되는지를 바꾸는 것"이라고 했다. 그러면서 "권력을 있어야 할 곳으로 되돌릴 기회"라고 했다.  그는 정치적으로는 현 스타머 총리보다 더욱 왼쪽에 있는 것으로 평가되고 있다. 주택과 교통, 교육 등과 관련된 권한을 지방으로 분산해 각 지역에 맞는 경제 발전을 추구해야 한다는 내용의 '맨체스터리즘'(Manchesterism)을 주장한다.  맨체스터에 제2 총리실을 둬 중앙정부와 효율적으로 업무를 조율하는 '북부 총리실(No. 10 North)' 구상도 밝혔다.  ihjang67@newspim.com   2026-07-17 23:06
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신진서, AI카타고에 제1국 불계패 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 두 점을 먼저 놓고 시작했어도 인공지능(AI)의 벽은 높았다. 세계 최강 신진서 9단이 바둑 AI 카타고(KataGo)와의 첫 맞대결에서 아쉬운 역전패를 당했다. 신진서는 17일 서울 중구 한국경제TV 스튜디오에서 열린 카타고와의 '쎈수학·한경 기신전' 3번기 제1국에서 4시간 20분의 혈투 끝에 245수 만에 흑 불계패했다. 이번 대국은 2016년 이세돌과 알파고의 대결 이후 10년 만에 성사된 인간과 AI의 맞대결로 큰 관심을 모았다. 비약적으로 발전한 AI의 기력을 고려해 이번에는 신진서가 2점을 먼저 까는 접바둑으로 진행됐다. 카타고는 첫 수부터 흔들기에 나섰다. 좌상귀 화점에 첫 수를 놓는 변칙수로 신진서의 초반 포석 구상을 깨뜨렸다. 이어 우상귀 쪽에도 높은 걸침 수를 두며 변칙 전술을 이어갔다. 신진서는 전투를 피하고 잔잔하게 국면을 이끌며 중반까지 우세를 유지했다. [AI 챗GPT가 제작한 AI '카타고(KataGo)'와 신진서 9단 기신전(棋神戰) 3번기 일러스트] psoq1337@newspim.com 100수를 넘어서면서 승부처가 나왔다. 미세하게 격차가 좁혀지자 신진서는 백 대마를 잡기 위해 중앙에 승부수를 던졌다. 사람을 상대로는 충분히 통할 수 있는 강력한 공격이었다. 하지만 카타고는 완벽한 계산으로 이를 가뿐하게 타개해 냈다. 112수째에 이르러 흐름은 완전히 뒤집혔다. 역전을 허용한 신진서가 다시 전투를 걸었으나 격차는 오히려 더 벌어졌다. 패색이 짙어진 상황에서도 신진서는 다음 대국을 대비해 30분 가까이 끝내기를 이어가며 카타고를 분석했다. 단 한 차례의 실수도 범하지 않고 버텼지만, 30집 가까이 벌어진 격차를 뒤집기에는 역부족이었다. 결국 신진서는 돌을 던졌고 대국이 끝난 뒤에도 한참 동안 자리를 뜨지 못했다. '쎈수학·한경 기신전'은 승패와 관계없이 3국까지 치러진다. 신진서는 기본 대국료 1억 5000만 원을 확보했으며, 승리할 때마다 5000만 원의 수당을 추가로 받는다. 2승 이상을 거둘 경우 제네시스 G90이 부상으로 주어진다. 설욕을 노리는 신진서의 제2국은 오는 19일 같은 장소에서 열린다. psoq1337@newspim.com 2026-07-17 14:59

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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