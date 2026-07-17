민주, 8·17 전당대회 후보등록 마감...당대표 5명·최고위원 14명 출사표

AI 핵심 요약beta
- 더불어민주당이 17일 전당대회 당대표·최고위원 후보를 확정했다
- 당대표 5명은 김민석·정청래·송영길 등 3파전 양상으로 관측됐다
- 민주당은 21일 예비경선과 권역별 순회 경선을 거쳐 8월17일 차기 지도부를 선출한다
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최고위원, '친명 vs 친청' 전면전 예고
[서울=뉴스핌] 김승현 기자 = 8·17 더불어민주당 전당대회 당대표·최고위원 선거에 나설 후보들이 17일 확정됐다.
당대표에는 김민석 전 국무총리, 고민정 의원, 정청래 전 대표, 김보미 전 강진군의원, 송영길 의원(기호순) 등 총 5명이 출사표를 던졌다.
최고위원에는 박선원 의원, 이건태 의원, 이성윤 의원, 김용 전 민주연구원 부원장, 박성준 의원, 박승원 경기 광명시장, 정민철 정책위 부의장, 한민수 의원, 서미화 의원, 최민희 의원, 김영호 의원, 임미애 의원, 신계륜 전 의원, 김형남 전 군인권센터 사무국장 등 총 14명이 후보 등록을 마쳤다.
정가에서는 당대표 선거에서 김 전 총리와 정 전 대표, 송 의원이 3파전 경쟁을 벌일 것으로 관측하고 있다.
최고위원은 총 5명을 선출하며, 최종 상위 5위 안에 여성 후보가 없을 경우 남성 후보 5위 대신 여성 후보 중 1위가 당선된다. 민주당 전당대회준비위원회는 '선출직' 청년최고위원제를 도입하려 했으나 최고위원회의 부결로 무산됐다.
민주당은 오는 21일 예비경선(컷오프)을 통해 본선에 오를 당대표 후보 3명과 최고위원 후보 8명을 선출한다.
예비경선 반영 비율은 당대표의 경우 중앙위원급 온라인 투표 35%, 권리당원 온라인 투표 35%, 국민 여론조사 30%를 합산한다.
최고위원은 중앙위원급 50%, 권리당원 50%를 적용하되, 한 표로 두 명의 후보를 찍는 '2인 연기명' 방식을 채택했다. 이에 따라 조직력이 강한 중앙위원 표심이 예비경선 통과 여부에 중대한 변수가 될 것으로 전망된다.
민주당은 당의 험지인 대구·경북·경남 지역의 대표성을 강화하기 위해, 해당 지역 대의원 및 권리당원 투표 결과에 이번 전당대회에 한해 5%의 가중치를 부여하기로 했다.
당대표는 결선투표가 아닌 선호투표로 선출한다. 선호투표제는 유권자가 후보별로 선호 순위를 매겨 기입하는 방식이다. 1차 개표에서 과반 득표자가 나오지 않을 경우, 최하위 후보를 탈락시킨 뒤 해당 후보의 표를 2순위 선호 후보들에게 재배분하여 최종 과반 지지를 얻은 당대표를 선출하게 된다. 대표성과 민주적 정당성을 확보하겠다는 취지다.
본경선은 권역별 순회 경선 방식으로 치러진다. 내달 1일 충남·충북·대전·세종을 시작으로 울산·부산·경남(2일), 제주·인천(8일), 강원·대구·경북(9일), 호남(15일), 경기·서울(16일)을 거쳐 8월 17일 전당대회에서 차기 지도부를 최종 선출한다.
kimsh@newspim.com