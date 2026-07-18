멕시코 남부 강진에 접경국 대피 소동…"쓰나미 위험" 해안가 접근 금지령

AI 핵심 요약beta
- 멕시코 남부 과테말라 접경에서 17일 규모 7.3 강진이 발생해 주민들이 공포에 질려 거리로 대피했다.
- 이번 지진은 치아파스주 해안 인근 해상에서 발생했으며 진동이 멕시코·과테말라·엘살바도르까지 감지됐지만 아직 큰 피해나 인명 피해는 보고되지 않았다.
- 멕시코 해군은 쓰나미 가능성에 대비해 6시간 동안 해안가 접근 자제를 권고했고 전문가들은 향후 강한 여진 가능성을 경고했다.
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멕시코시티까지 진동 감지
[워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 멕시코 남부 과테말라 접경 태평양 연안 지역에서 17일(현지시간) 규모 7.3의 강진이 발생해 공포에 질린 주민들이 거리로 쏟아져나왔다. 아직 심각한 피해나 인명 피해는 보고되지 않은 상태지만 쓰나미 위험에 대비해 해안가 접근 금지 권고가 내려지기도 했다.
미국 지질조사국(USGS)에 따르면 이날 지진은 현지시간 오전 8시 48분쯤(멕시코 센트럴 타임, 한국시간 밤 11시 48분) 치아파스주 해안 인근 아길레스세르단에서 남서쪽으로 약 48km 떨어진 해상에서 발생했다. 진원의 깊이는 15km로 비교적 얕았다. USGS는 앞서 규모를 7.4로 발표했다가 7.3으로 수정했으며, "추가로 수집되는 자료에 따라 규모와 진동 세기 지도가 다시 조정될 수 있다"고 밝혔다. 본진에 앞서 조금 더 먼바다에서 소규모 전진이 먼저 감지됐고, 본진 이후에는 같은 해역에서 여진도 잇따라 관측됐다.
진동은 멕시코와 과테말라, 엘살바도르까지 광범위하게 감지됐다. 멕시코 남부 국경 최대 도시인 타파출라에서는 진동이 처음엔 약하게 시작됐다가 점차 강해졌다. 현지 공공병원 행정직원 알레한드라 멘도사는 AP통신에 "2층에 있었는데 처음엔 지나갈 줄 알았지만 점점 흔들림이 강해져 모두 질서 있게 1층 마당으로 대피했다"고 전했다. 과테말라시티에서도 진동이 길게 이어지면서 주민들이 불안감을 느꼈고, 마침 출근 시간대와 겹쳐 많은 시민이 거리로 뛰쳐나왔다.
멕시코시티에서도 일부 지역 건물이 흔들리고 삐걱거리는 소리가 났지만, 정작 지진 경보는 울리지 않았다. 멕시코 정부는 "지진 발생 초기 수초간 방출된 에너지가 경보 발동 기준치를 넘지 않았기 때문"이라고 설명했다. 클라우디아 셰인바움 멕시코 대통령은 예비 조사 결과 피해가 확인되지 않았다고 밝혔다. 다만 멕시코 해군은 쓰나미 위험에 대비해 6시간 동안 해안가 접근을 자제할 것을 권고했다. 멕시코와 과테말라 국경을 가르는 강 유역에 위치한 수치아테에서도 엘메르 바스케스 가야르도 시장이 쓰나미 위험과 관련해 해안 지역 모니터링을 이어가고 있다고 밝혔다.
이 지역은 강진이 잦은 곳으로 꼽힌다. 올해 초에도 멕시코 남부와 중부를 강타한 강진으로 2명이 숨졌으며, 2017년에는 규모 7.1의 지진으로 멕시코시티에서만 수백 명이 목숨을 잃은 바 있다. 전문가들은 이번 지진과 관련해서도 규모나 진도가 유사하거나 더 큰 여진이 며칠에서 수년까지 이어질 수 있다며 주의를 당부했다.
dczoomin@newspim.com