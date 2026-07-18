시간당 최고 50mm 강한 비 예고 속 대구·경북남동부 폭염특보 발효

AI 핵심 요약beta
- 기상청이 18일 대구·경북남동부에 폭염주의보를 발효했다
- 비 소강 속 높은 습도와 기온으로 체감온도 31도 안팎 무더위가 지속되고 있다
- 기상청은 19일까지 강한 비와 폭염 속 야외활동 자제·건강관리·안전사고 대비를 당부했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
기상청 "경북권 19일까지 시간당 최고 50mm 강한 비"
[대구·경북종합=뉴스핌] 남효선 기자 = 대구와 경북권에 밤새 강한 폭우가 쏟아지고 19일까지 비가 예고된 가운데 18일 오전 11시를 기해 대구와 경북남동부지역에 폭염주의보가 발효됐다.
폭염특보가 발효된 지역은 대구(달성남부)와 경북 영천, 경산, 청도, 포항, 경주(중북·남·서부) 지역이다.
현재 이들 지역은 비가 소강상태에 들면서 습도가 높은 가운데 기온이 올라 대구, 경북남동부를 중심으로 체감온도가 31도 안팎을 기록하면서 무더운 날씨를 보이고 있다.
이들 지역의 오전 10시 기준 주요지점 일최고체감온도는 ▲옥포(대구 달성) 32.0(30.1) ▲경주시 31.9(30.0) ▲칠곡 31.4(28.5) ▲감포(경주) 31.3(29.1) ▲외동(경주) 31.2(29.6) ▲의성 31.1(28.5)도로 관측됐다.
기상청은 폭염특보가 발표된 지역은 최고체감온도가 33도 이상으로 올라 매우 무덥겠고 그 밖의 지역에서는 최고체감온도가 31도 이상으로 오르는 곳이 있겠다며 ▲격렬한 야외활동 가급적 자제 ▲영유아.노약자.만성질환자 건강관리 유의 ▲축사 온도 조절 ▲농작업 시 충분한 수분 섭취 등을 주문했다.
한편 기상청은 18일부터 이튿날인 19일 사이 경북권에 돌풍과 천둥.번개를 동반한 시간당 20~50mm의 매우 강하고 많은 비가 내리는 곳이 있겠다며 산사태 및 저지대 침수 등 안전사고에 각별히 유의할 것을 당부했다.
nulcheon@newspim.com