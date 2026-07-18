인천 쿠팡물류센터 화재 대응 2단계로 격상

가연물 많아 진화 장기화 전망
[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 18일인천 쿠팡 물류센터에서 화재가 발생한 가운데 소방 당국이 경보령을 기존 1단계에서 2단계로 격상했다.
인천소방본부에 따르면 이날 오전 6시54분쯤 서해구 석남동 쿠팡32물류센터 6층에서 화재가 발생했다. 불이 나자 물류센터 직원 등 121명이 스스로 대피했으며 현재까지 인명피해는 없는 것으로 확인됐다.
소방 당국은 오전 9시15분 관할 소방서 인력 전체가 출동하는 대응 1단계를 발령한 데 이어 낮 12시25분 대응 2단계로 경보령을 격상했다. 대응 2단계는 인접한 5∼6개 소방서의 인력과 장비를 동원하는 경보령이다. 내부 면적이 넓고 가연물이 많아 진화에 장시간이 소요될 것으로 판단한 데 따른 조치다.
현재 현장에는 소방관 등 219명과 펌프차 등 장비 79대가 투입돼 진화 작업을 벌이고 있다. 검은 연기가 건물 외부로 치솟으면서 소방에는 관련 신고 27건이 접수됐다.
소방 당국은 불길이 다른 층으로 확산할 가능성은 크지 않은 것으로 보고 있다. 다만 물류센터 내부 면적이 넓고 가연물이 많아 진화에 시간이 걸릴 것으로 예상하고 있다.
인천 서해구는 안전안내문자를 통해 "인근 주민은 안전에 유의하고 차량은 우회해 달라"고 당부했다.
y2kid@newspim.com