밤부터 집중호우...내일까지 최대 200mm 더 온다

전국 곳곳 돌풍·천둥·번개 동반 강한 비
산림청, 수도권 일대 산사태 '경계' 단계
[서울=뉴스핌] 김영은 기자 = 한때 서울 전역과 경기 일부 지역에 내려졌던 호우 특보는 모두 해제됐지만 일요일인 19일까지 전국 곳곳에 많은 비가 이어질 전망이다. 충북 중·북부에는 최대 200㎜ 이상, 서울에는 최대 60㎜의 비가 예보돼 있어 저지대 침수와 산사태 등에 대한 각별한 주의가 요구된다.
18일 기상청에 따르면 이날부터 19일까지 대전·세종·충남과 충북의 예상 강수량은 50∼100㎜다. 충북 중·북부에는 200㎜ 이상, 대전·세종·충남과 충북 남부에는 150㎜ 이상의 비가 내릴 것으로 전망된다.
또 서울·인천·경기 북부에는 10∼60㎜, 경기 남부에는 20∼80㎜의 비가 예상된다. 경기 남부의 많은 곳에는 100㎜ 이상 내릴 수 있다.
강원도에는 30∼100㎜의 비가 내리겠으며, 강원 내륙과 산지에는 150㎜ 이상 쏟아지는 곳이 있겠다.
전북과 대구·경북, 울릉도·독도의 예상 강수량은 각각 30∼100㎜다. 전북 서해안에는 120㎜ 이상, 경북 북부에는 150㎜ 이상의 많은 비가 내릴 수 있다.
광주·전남에는 30∼80㎜, 부산·울산·경남에는 20∼60㎜, 제주도에는 5∼30㎜의 비가 예상된다.
기상청은 오는 20일까지 전국에 돌풍과 천둥·번개를 동반한 매우 강하고 많은 비가 내릴 수 있다며 저지대 침수와 산사태 등 안전사고에 각별히 유의하라고 당부했다.
밤사이 내린 비로 전국 곳곳에서 피해도 잇따랐다. 행정안전부에 따르면 이날 오전 11시 기준 주택과 도로 침수, 낙석, 나무 쓰러짐 등 재산 피해는 전국 872건으로 집계됐다.
산사태와 침수 우려로 17개 지역에서 162명이 일시 대피했다. 현재까지 호우로 인한 인명피해는 집계되지 않았다.
산림청은 이날 오전 6시부로 수도권 일대 산사태 위기 경보를 3단계인 '경계'로 격상하고 서울 은평구에 산사태주의보를 발령했다.
행정안전부는 이날 오전 4시 30분부터 풍수해 위기경보를 '경계'로 상향하고 중앙재난안전대책본부 2단계 비상근무를 가동했다. 윤호중 중앙재난안전대책본부장은 국민들에게 기상정보와 재난문자 등 당국 안내를 수시로 확인하고, 비탈면·저지대·하천변 등 위험지역 접근을 자제할 것을 당부했다.
yek105@newspim.com