李대통령 "인천 쿠팡 물류센터 화재 진압에 총력"…소방대원 안전도 당부

대응 1단계에서 '국가소방동원령' 격상
서울·경기·충북·충남·강원에서 인력·장비 지원
[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령이 18일 인천 서해구 석남동 쿠팡 제32물류센터에서 발생한 화재 진압에 총력을 기울이고 피해가 확산되지 않도록 만전을 다하라고 지시했다.
청와대는 이날 언론 공지를 통해 "이 대통령은 쿠팡 물류창고 화재 진화 상황을 보고 받았다"며 이같이 밝혔다. 그러면서 청와대는 "이 대통령은 무엇보다 현장 소방대원의 안전조치에 철저를 기해줄 것을 강조했다"고 덧붙였다.
쿠팡 인천물류센터 화재는 이날 오전 6시 54분께 해당 건물 6층에서 발생했다. 소방당국은 오전 9시 15분 관할 소방서 인력 전체가 출동하는 대응 1단계를 발령했다.
그러나 이후 내부 면적이 넓고 적재된 가연물이 많아서 진화에 오랜 시간이 걸릴 것으로 판단하고 오후 12시 25분께 인전 소방서 5~6곳의 인력과 장비를 동원하는 대응 2단계로 격상했다. 이후에도 불길이 잡히지 않으면서 소방청은 오후 3시 15분께 '국가소방동원령'을 발령했다.
국가소방동원령은 대형 화재나 홍수, 지진 같은 큰 재난이 발생했을 때, 해당 지역의 소방력(인력과 장비)만으로는 감당하기 어렵다고 판단되면 소방청장이 전국에 있는 소방 자원을 강제로 동원하는 명령이다.
이에 따라 서울·경기·충북·충남·강원 5개 시도에서 지원한 고가사다리차와 무인 소방 로봇 등 21대를 포함한 장비 142대와 소방관 등 인력 386명이 투입됐다.
소방청은 "가용 소방력을 총동원해 화재를 조기에 진압하고 현장 소방대원의 안전 확보와 추가 피해 방지에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.
소방 당국은 불을 완전히 끄는 대로 정확한 화재 원인과 재산 피해 규모를 조사할 예정이다.
pcjay@newspim.com