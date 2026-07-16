연휴 내내 전국에 강한 비…습도 높은 '찜통더위' 계속

AI 핵심 요약beta
- 기상청은 16일 연휴 기간 전국에 많은 비를 예보했다
- 17~18일 남부·중부지방 중심으로 호우특보 가능성이 있다
- 이미 많은 비로 지반이 약해져 추가 피해 대비가 필요하다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
18일 전국에 강한 비…충남 최대 150㎜
습도 높아 비 그치고도 '찜통더위' 계속…체감온도 33도 안팎
[서울=뉴스핌] 유재선 기자 = 제헌절인 오는 17일부터 시작되는 연휴 내내 전국 곳곳에 많은 비가 내리겠다. 비가 내리면서 기온은 다소 낮아지겠지만 높은 습도 영향으로 체감온도가 33도 안팎까지 오르는 등 무더위는 계속될 전망이다.
기상청은 16일 정례브리핑에서 "새벽부터 중국 내륙 등 남쪽에서 따듯한 공기가 유입되고 있다"며 "이로 인해 대기불안정과 정체전선이 활성화되면서 오늘 경기남서부와 충청권, 전라권, 제주도에 비가 내릴 것"이라고 예보했다. 제헌절이자 금요일인 17일에도 대기불안정 영향으로 충남이남 남부지방을 중심으로 비가 내리겠다.
16~17일 예상 강수량은 수도권 5mm안팎, 충청권 20~60mm, 전라권 30~80mm(많은 곳 전라서해안 100mm 이상), 부산·울산·경남 30~80mm, 대구·경북 20~60mm, 제주도 5~30mm다.
주말에는 정체전선이 북상하면서 대기불안정이 매우 강해져 전국적으로 많은 비가 내리겠다. 일부 지역에는 짧은 시간 동안 강한 비가 집중돼 호우특보가 발표될 가능성도 있다.
18일 예상 강수량은 수도권 30~80mm(많은 곳 120mm 이상), 서해5도 20~60mm, 강원도 30~80mm(많은 곳 강원중·남부내륙·산지 120mm 이상), 대전·세종·충남 50~100mm(많은 곳 150mm 이상), 충북 30~80mm(많은 곳 120mm 이상), 광주·전남 5~40mm, 전북·경북중·북부·울릉도·독도 30~80mm, 대구·경북남부 20~60mm, 부산·울산·경남 5~40mm, 제주도 5~10mm다.
17일에는 전남·전북 등 남부지방과 서해안을 중심으로, 18일에는 중부지방을 중심으로 호우 피해가 발생할 가능성이 있다.
기상청은 "지난 1일부터 서쪽 지역을 중심으로 이미 많은 비가 내려 지반이 약해져 있다"며 "추가 강수로 인한 토사유출이나 낙석, 산사태, 농경지침수, 교통안전 등에 유의해야 한다"고 당부했다. 지난 1일부터 15일까지 누적 강수량은 수도권 300mm, 충청권 350mm, 전라권 250mm, 제주도 400mm 등이다.
정체전선이 한반도에 계속 머물면서 다음 주인 오는 20~21일, 23~25일에도 비가 예보됐다. 다만 기압골과 정체전선 변동성이 커 강수 시기와 지역은 달라질 수 있다.
비가 내리면서 기온은 일시적으로 낮아지겠지만 높은 습도 영향으로 찜통더위는 계속되겠다. 특히 수도권과 경북을 중심으로 최고체감온도가 33도 안팎까지 오를 전망이다.
jason14@newspim.com