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[코인 시황] 비트코인 6만3000달러 붕괴…반도체 쇼크·중동 리스크에 암호화폐 일제히 약세

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  • 비트코인이 17일 6만3000달러 아래로 떨어지며 주요 암호화폐가 동반 약세를 보였다.
  • 반도체주 급락과 미·중 갈등, 대이란 공습 등으로 위험자산 매도세가 확산되고 투자심리가 '극단적 공포' 국면을 유지했다.
  • 미국 의회는 FTX 사태 재발을 막기 위해 고객 자산 분리 보관 등 디지털 자산 중개업체 규제를 담은 '클래리티법' 통과 논의를 서두르고 있다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

이더리움, ETF 자금 유입에도 비트코인보다 낙폭 커
반도체주 급락에 위험자산 동반 약세…미·중 갈등 우려도 부담
美 '클래리티법' 추진…FTX 사태 재발 막는다

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 비트코인이 17일 6만3000달러 아래로 밀리며 주요 암호화폐가 일제히 약세를 나타냈다.

미국의 추가 대이란 공습으로 지정학적 긴장이 높아진 데다 아시아 반도체주 급락, 미·중 갈등 재점화 우려까지 겹치면서 위험자산 전반에 매도세가 확산됐다. 이런 가운데 미국 의회에서는 FTX 사태의 재발을 막기 위한 암호화폐 시장 규제 법안인 '클래리티법(Clarity Act)' 통과 필요성이 다시 부각되고 있다.

코인데스크에 따르면 비트코인(BTC) 가격은 한국 시간 오후 6시 15분 기준 6만3000달러 아래로 하락하며 24시간 전에 비해 1.8% 하락하고 있다. 현재 비트코인은 단기 추세를 보여주는 50일 단순이동평균선(SMA) 아래에서 거래되고 있다. 

비트코인.[사진=로이터 뉴스핌] 2021.05.19 mj72284@newspim.com

◆ 이더리움, ETF 자금 유입에도 비트코인보다 낙폭 커

주요 알트코인의 낙폭은 비트코인보다 더 컸다.

이더리움(ETH)은 2.80% 하락한 1830달러를 기록하며 비트코인보다 큰 낙폭을 나타냈다. 다만 최근 7거래일 기준으로는 4.6% 상승해 주요 암호화폐 가운데 유일하게 주간 상승세를 유지했다.

하이퍼리퀴드(HYPE)는 10% 가까이 급락한 59달러를 기록했고, 주간 기준으로도 1% 떨어지며 6월 이후 가장 큰 하락폭을 기록했다. 솔라나(SOL)는 2% 내린 74달러로 이번 주 4.5% 하락했고, XRP는 1.7% 하락한 1.08달러, BNB는 564달러로 2.2% 내렸다. 

시장에서는 특히 이더리움의 약세를 주목하고 있다. 미국 현물 이더리움 ETF에는 이번 주 첫 3거래일 동안 약 9700만달러가 순유입돼 지난주 전체 유입 규모를 넘어섰다. 대부분의 자금은 블랙록 ETF로 유입됐지만, 반도체주 급락이 촉발한 위험회피 심리를 막기에는 역부족이었다.

암호화폐 유동성 공급업체 윈터뮤트는 이번 시장을 "상승 추세의 연장이 아니라 저항선 아래에서의 횡보"라고 평가했다. 가격이 고점에 접근하는 과정에서도 현물 거래량은 오히려 감소했다고 분석했다.

글래스노드(Glassnode)의 온체인 지표 역시 아직 추세 반전을 확인하지 못했고, 공포·탐욕지수(Fear & Greed Index)는 25를 기록하며 '극단적 공포' 구간을 유지하고 있다.

반도체주 급락에 위험자산 동반 약세…미·중 갈등 우려도 부담

이번 매도세는 반도체주에서 시작됐다.

MSCI 아시아태평양 지수는 3% 하락하며 약 두 달 만의 최저 수준으로 내려갔고, 일본 닛케이225지수는 장중 5% 가까이 급락하며 3월 이후 최악의 하루를 기록했다. 대만 TSMC는 지난해 4월 이후 최대 낙폭을 기록할 것으로 예상됐고, 일본 키옥시아(Kioxia)는 장중 최대 16% 폭락했다.

호주 ASX200지수는 0.5% 하락했고 나스닥100 선물도 0.8% 내렸다. 전날 미국 나스닥지수 역시 1.6% 넘게 하락했다.

시장에서는 지난주 한국 코스피 급등과 SK하이닉스의 265억달러 규모 ADR 상장으로 정점을 찍었던 AI 투자 열기가 반도체주를 중심으로 빠르게 식고 있다는 분석을 내놓고 있다. 투자자들은 올해 AI 랠리가 지나치게 빠르게 진행됐는지를 점검하기 시작했고, 그 신호가 암호화폐보다 반도체주에서 먼저 나타나고 있다는 평가다.

여기에 지정학적 불안도 투자심리를 악화시켰다.

이란 반관영 파르스 통신은 미국 공습으로 호르모즈간주 다리 5곳이 공격받았고 차바하르 해상관제탑도 미사일 공격을 받았다고 보도했다.

또 도널드 트럼프 미국 대통령은 중국이 2020년 미국 대선에 개입했다는 정보 보고서를 기밀 해제하며 중국이 미국 유권자 2억2000만명의 정보를 확보했다고 주장했다. 중국은 이를 전면 부인했지만, 시장에서는 오는 9월 예정된 트럼프 대통령과 시진핑 중국 국가주석의 정상회담을 앞두고 미·중 갈등이 다시 고조될 가능성을 우려하고 있다.

원자재 가격과 중국 경기의 대리 지표로 여겨지는 호주달러는 이러한 우려 속에 미국 달러 대비 하락했다. 시장에서는 호주달러 약세가 위험자산 전반의 투자심리 악화를 시사하는 신호로 해석하고 있다.

반면 국제유가는 다른 위험자산과 정반대 흐름을 보였다. 브렌트유는 배럴당 85달러 안팎까지 반등하며 이번 주에만 12% 상승해 4월 이후 최대 주간 상승폭을 기록했다. 미국의 대이란 공습이 닷새째 이어지고 호르무즈 해협을 통과하는 선박 운항이 감소하면서 공급 우려가 커진 영향이다.

美 '클래리티법' 추진…FTX 사태 재발 막는다

이와 함께 미국 의회에서는 암호화폐 시장 규제 체계를 마련하기 위한 클래리티법 통과 논의도 속도를 내고 있다.

법안 추진 배경에는 2022년 FTX 붕괴가 있다. 당시 투자자들은 자신의 자산이 회사 자금과 분리 보관되는지, 파산 시 어떻게 처리되는지조차 알지 못했고, 규제 공백 속에서 막대한 피해를 입었다.

클래리티법은 거래소와 브로커, 딜러, 수탁기관 등 디지털 자산 중개업체에 연방 차원의 등록과 감독 의무를 부과하고, 자본 적정성·위험관리·공시·고객 자산 분리 보관·시장 감시·이해상충 관리·사기 방지 등을 의무화하는 내용을 담고 있다.

특히 고객 자산을 회사 자산과 분리 보관하도록 하고, 기업이 고객 자산을 임의로 사용하는 것을 제한하며, 파산 시 고객 자산의 법적 지위를 명확히 규정하는 것이 핵심이다.

또 일반 투자자가 쉽게 이해할 수 있도록 기술 구조와 가격 변동성, 이해상충, 주요 위험 요인을 평이한 언어로 공시하도록 하고, 은행비밀법(BSA) 적용과 디지털 자산 키오스크 규제, 의심 거래 일시 중단 권한 등을 도입해 사기와 금융범죄 예방도 강화하도록 했다.

법안 지지자들은 "디지털 자산 시장은 이미 수백만 명의 미국인이 이용하고 있는 만큼 더 이상 규제 공백 상태로 방치해서는 안 된다"며 "또 다른 FTX 사태가 발생하기 전에 소비자를 보호할 제도적 장치를 마련해야 한다"고 강조했다.

koinwon@newspim.com

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[단독] 'Z플립8'에 주름 개선 신기술 뺐다 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 삼성전자가 폴더블폰의 고질적인 화면 주름을 줄이기 위해 '플렉스 티타늄'을 도입했지만, 접힘부 굴곡과 단차에 대한 소비자 불만이 이어져 온 갤럭시 Z플립8은 제외됐다. 고급 기술을 상위 제품에 먼저 적용해 제품 간 차별화를 두는 전략은 기존에도 활용해 왔다. 다만 화면 주름 개선은 새로운 편의 기능을 추가하는 것과 달리 폴더블폰의 기본 사용감과 완성도에 직결된다는 점에서 이번 선별 적용의 배경에 관심이 쏠린다. 업계에서는 폴드와 플립의 서로 다른 패널 구조와 접힘 방향, 별도 설계·내구성 시험, 양산 검증 과정이 영향을 미친 것으로 보고 있다. 전작 기준 폴드7이 플립7보다 출고가가 약 89만원 높아 신기술 비용을 상대적으로 흡수하기 수월하다는 점에서 원가 부담 가능성도 거론됐지만, 삼성 측은 직접적인 이유는 아니라는 입장이다. ◆ 같은 폴더블이지만 구조는 달라 16일 업계에서는 플렉스 티타늄이 플립8에 적용되지 않은 이유로 폴드와 플립의 서로 다른 디스플레이 구조를 꼽고 있다. 플렉스 티타늄은 기존 부품의 소재만 바꾸는 기술이 아니다. 유기발광다이오드(OLED) 패널 아래에 티타늄 합금 필름을 넣고, 디스플레이 모듈을 받치는 플레이트에도 티타늄을 적용하는 새로운 적층 구조다. [AI 인포그래픽=김정인 기자] 티타늄 플레이트에는 화면을 반복해서 접고 펼칠 수 있도록 미세한 구멍을 촘촘하게 가공한다. 구멍의 크기와 간격, 배열은 패널이 접힐 때 받는 힘과 접힘 반경에 맞춰 설계해야 한다. 폴드는 화면을 세로 방향으로 접지만 플립은 가로 방향으로 접는다. 화면 크기와 비율, 접힘부위 길이, 힌지 구조와 내부 부품 배치도 서로 다르다. 폴드용으로 설계한 티타늄 플레이트와 미세 홀 구조를 단순히 줄여 플립에 그대로 적용하기 어려운 이유다. 업계에서는 플립에 같은 기술을 넣으려면 제품 형태에 맞춘 구조 설계와 내구성 시험, 양산 검증을 별도로 거쳐야 할 것으로 본다. 플립형 제품에 기술을 적용할 수 없다는 의미라기보다 이번 세대에서는 폴드용 구조의 개발과 양산 적용이 먼저 이뤄졌다는 분석이다. ◆ 원가보다 별도 설계·검증에 무게 플립8 미적용 배경으로 원가 부담 가능성도 거론됐다. 전작 기준 갤럭시 Z폴드7의 국내 출고가는 256GB 모델이 237만9300원으로, 148만5000원인 Z플립7보다 89만4300원 높았다. 업계에서는 상대적으로 가격대가 높은 폴드가 신기술 적용에 따른 부품비와 공정비 부담을 흡수하기 수월했을 가능성을 제기한다. 다만 삼성 측은 원가가 플렉스 티타늄 적용 모델을 가른 직접적인 배경은 아니라는 입장인 것으로 전해졌다. 삼성전자가 지난해 출시한 갤럭시 Z폴드7. [사진=뉴스핌DB] 수율도 변수로 꼽힌다. 새로운 적층 구조를 적용하려면 티타늄 필름과 플레이트, 접착층이 일정한 품질로 결합돼야 한다. 패널 크기와 접힘 방향이 달라지면 제조 공정과 검사 기준도 다시 맞춰야 한다. 업계에서는 폴드8에서 양산성과 내구성을 먼저 확인한 뒤 플립형 제품으로 확대하는 방식이 생산 부담을 줄일 수 있다고 본다. 차기 플립 모델의 적용 여부와 시기는 아직 정해지지 않은 것으로 알려졌다. ◆ 판매 비중 커진 폴드에 우선 적용 폴드의 넓은 화면도 신기술 우선 적용 배경으로 꼽힌다. 폴드는 펼친 상태에서 영상과 문서, 여러 애플리케이션을 동시에 사용하는 제품이기 때문에 화면 평탄도가 제품 완성도에 미치는 영향이 크다. 접힘부위가 길고 디스플레이 면적도 넓어 화면 전체를 균일하게 받쳐주는 하부 지지 구조도 중요하다. 삼성전자는 강성이 높은 티타늄 합금 필름과 플레이트를 함께 적용해 화면 주름과 내구성, 제품 두께를 개선했다고 설명했다. 최근 폴드의 판매 비중이 커진 점도 눈에 띈다. 지난해 국내 사전판매에서 갤럭시 Z폴드7과 Z플립7은 총 104만대가 판매됐다. 이 가운데 폴드7이 60%, 플립7이 40%를 차지했다. 삼성전자가 2019년 폴더블폰을 처음 출시한 이후 국내 사전판매에서 폴드가 플립을 앞선 것은 처음이었다. 얇고 가벼워진 폴드7의 판매가 늘어난 가운데 차세대 디스플레이 기술도 폴드8에 먼저 적용된 셈이다. ◆ 소비자 불만 남은 플립…차기 모델 주목 플립8이 신기술 적용 대상에서 제외되면서 소비자들이 체감해 온 문제를 고가 폴드 제품부터 개선한다는 비판은 피하기 어렵게 됐다. 플립은 접었을 때 크기가 작고 휴대가 편리해 폴더블폰 대중화를 이끈 제품이다. 하지만 사용 기간이 길어질수록 화면 중앙의 접힘부위가 평평하게 유지되지 않고 굴곡이 도드라진다는 불만이 이어져 왔다. 화면을 위아래로 넘길 때 손가락에 단차가 느껴지거나 접힌 부분이 살짝 솟아오른 듯한 이질감이 생기고, 밝은 곳에서는 접힘 자국이 더 선명하게 보여 사용감을 떨어뜨린다는 지적이다. 폴드8에서 플렉스 티타늄의 양산성과 실제 주름 개선 효과가 확인되면 플립형 제품에 맞춘 구조를 별도로 개발해 차기 제품으로 확대할 가능성이 있다. 다만 플립용 설계와 시험이 추가로 필요한 만큼 내년 출시 제품에 곧바로 적용된다고 단정하기는 이르다. 삼성전자가 지난해 출시한 갤럭시 Z플립7. [사진=삼성전자] ◆ 폴더블로 확대되지 않은 프라이버시 기능 갤럭시 S26 시리즈에서 처음 선보인 프라이버시 디스플레이는 차세대 폴더블 라인업으로 이어지지 않았다. 폴드8과 플립8 모두 적용 대상에서 빠졌다. 프라이버시 디스플레이는 사용자가 지정한 상황에서 화면의 시야각을 좁혀 옆 사람에게 내용이 잘 보이지 않도록 하는 기술이다. 비밀번호를 입력하거나 금융 서비스를 이용하는 등 민감한 정보를 다룰 때 화면 노출을 줄이는 데 초점을 맞췄다. 폴드는 화면을 펼쳐 문서나 메시지, 여러 애플리케이션을 동시에 사용하는 경우가 많아 주변에서 화면을 볼 수 있는 범위도 넓어진다. 이 때문에 프라이버시 디스플레이가 폴더블의 대화면 활용성을 보완할 기능으로 꼽혔지만 이번 신제품에는 반영되지 않았다. 삼성전자가 해당 기술을 향후 폴더블 제품군까지 확대할지는 아직 확인되지 않았다. 차기 제품에서 적용 범위가 넓어질지 주목된다. kji01@newspim.com 2026-07-16 11:37
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'육해공 통합' 4년제 사관학교 대전 자운대에 세운다 [서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 국방부가 16일 '국방교육 대개혁'을 표방하며 육·해·공군 사관학교를 대전 자운대 일대에 통합하는 '국군사관학교 창설 기본계획'을 공식 발표했다. 미래 안보환경 변화와 전시작전통제권(전작권) 회복 이후 한미연합방위체제를 이끌 장교를 양성하기 위해, 기존 각 군 사관학교를 "최고 수준의 첨단 통합 사관학교"로 재편하겠다는 구상이다. 국방부는 이번 계획을 "국방교육 대개혁의 첫걸음이자, 사관학교 교육체계 전반을 재설계하는 도약적 혁신"이라고 규정했다. 안규백 국방부장관이 지난 2월 20일 오전 충남 계룡대 대연병장에서 열린 육·해·공군 사관학교 통합임관식에서 축사를 하고 있다. [사진=국방부 제공] 2026.07.16 gomsi@newspim.com 국방부는 문제 인식의 출발점으로 "지금 변화하지 않으면 미래는 없다"고 규정하며, "각 군 사관학교 병립 체계가 자원 중복과 분산투자를 초래하는 구조적 비효율을 낳고 있다"고 진단했다. 현행 육·해·공군 사관학교는 각각 약 700~1000명 규모로 일반 종합대학 단과대 수준에 불과하지만, 총 2900여 명의 생도를 양성하기 위해 3명의 3성 장군을 포함한 7명의 장성, 약 3000여 명의 지원 인력을 유지하고 있어 "규모 대비 지휘·지원 구조가 비대하다"는 것이 국방부 판단이다. 국방부는 또한 "전쟁 양상이 지·해·공을 넘어 우주, 사이버, 전자기스펙트럼 등 '다영역 통제 능력'을 요구하는 시대로 급변하고 있는데도, 사관학교 교육체계는 여전히 군종별로 분절된 구조에 머물러 있다"고 지적했다. 새로 출범할 국군사관학교는 대전 자운대 지역에 통합 신설되며, KAIST와 국방과학연구소(ADD), 항공우주연구원, 천문연구원, 전자통신연구원, 원자력연구원 등 주요 연구기관이 밀집한 과학기술 클러스터와 연계된 '스마트캠퍼스'로 설계된다. 국군사관학교 예상 조감도. [그래픽=국방부 제공] 2026.07.16 gomsi@newspim.com 국방부는 "분산·노후화된 기존 육·해·공군 사관학교 시설을 하나로 모아 과감한 집중투자를 단행, 규모의 경제가 실현된 세계 최고 수준의 통합 교육 플랫폼을 만들겠다"고 밝혔다. 교육과정은 우주·사이버·전자기스펙트럼을 포함한 AI 기반 전영역 작전을 주도할 수 있는 각 군 특성화 교육과, 전작권 회복 이후 한미 장병을 주도할 수 있는 국제 감각·소양 함양 과정으로 재설계된다. 국방부는 "현재 약 24% 수준인 사관학교 민간교수 비율을 점차 50% 이상으로 끌어올리고, 국립대학 수준 처우를 보장해 최고 석학이 장교 양성 일선에 참여하도록 하겠다"고 밝혔다. 통합 국군사관학교를 중심으로 간호사관학교, 첨단사관학교, 학군·학사장교 과정 등 다양한 교육 코스를 수용하는 '국방교육 허브'로 장기 발전시키고, 상징성이 큰 기존 사관학교 시설과 기념공간은 보존·활용 방안을 병행 마련한다는 계획이다. 국방부는 "전작권 회복 이후 한미연합방위체제를 이끌 주역을 길러내는 세계적 수준 첨단 사관학교로 도약하겠다"며 "국민 의견을 적극 수렴하는 열린 절차로 국방교육 대개혁을 추진하겠다"고 덧붙였다. gomsi@newspim.com 2026-07-16 10:12

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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