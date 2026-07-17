영국, 내년 4월부터 16세 미만에 高카페인 에너지 음료 판매 금지

AI 핵심 요약beta
- 영국 정부가 16일 잉글랜드서 내년 4월부터 16세 미만에 고카페인 에너지 음료 판매를 금지하기로 했다.
- 리터당 150㎎ 초과 제품이 대상이며 차·커피는 제외하고 모든 소매 채널에 동일 규제를 적용하기로 했다.
- 사회·경제 취약계층 아동의 건강 격차 해소와 청소년 수면·복지 보호를 위한 노동당 정부 정책의 일환이다.
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[런던=뉴스핌] 장일현 특파원 = 영국 정부가 16일(현지 시각) 내년 4월부터 잉글랜드 지역에서 16세 미만 아동·청소년에게 고(高)카페인 에너지 음료를 판매하지 못하도록 하겠다고 밝혔다.
아동·청소년의 건강과 복지를 보호하기 위한 조치로 기존 식품안전법에 근거한 하위법령을 마련해 의회 승인을 받은 뒤 시행할 계획이라고 했다.
영국 정부는 이날 카페인 함량이 리터(L)당 150㎎을 초과하는 에너지 음료를 규제 대상으로 지정하고 상점과 자동판매기, 온라인 등 모든 소매 판매 경로에서 16세 미만에게 판매를 금지하는 정책을 추진하겠다고 밝혔다. 차와 커피는 이번 규제 대상에서 제외된다.
영국에서는 그동안 대형 슈퍼마켓 체인들이 자체적으로 16세 미만에 대한 에너지 음료 판매를 제한해 왔지만 법적 의무는 아니었다. 이번 조치가 시행되면 모든 소매업체에 동일한 규제가 적용되며 지방 당국이 단속과 집행을 맡게 된다.
영국 정부는 현재 잉글랜드 지역에서 약 10만 명의 아동이 이러한 고카페인 에너지 음료를 매일 섭취하는 것으로 추산된다고 말했다.
또 여러 연구에서 고카페인 에너지 음료 섭취가 수면 장애와 불안감, 집중력 저하 등 신체적·정신적 건강 문제는 물론 학습에도 부정적인 영향을 미칠 가능성이 있는 것으로 나타났다고 했다.
특히 사회·경제적으로 취약한 지역의 아동일수록 이러한 음료를 더 많이 소비하는 경향이 있어 건강 격차를 심화시킬 수 있다는 점도 정책 추진 배경이라고 했다.
이번 조치는 노동당 정부가 추진해 온 아동·청소년 보호 정책의 연장선에 있다.
오는 20일 노동당의 앤디 버넘 의원에게 총리직을 넘기고 퇴임할 예정인 키어 스타머 총리 정부는 최근 미성년자의 온라인 활동과 건강 보호를 위한 규제를 잇달아 발표했다.
16세 미만의 소셜미디어 사용을 금지하고 16~17세 청소년에 대해서는 야간 시간대 이용 제한을 기본 설정으로 적용하는 방안도 추진 중이다.
영국 정부는 이 같은 조치들이 청소년의 건강과 수면, 전반적인 복지 향상에 도움이 될 것으로 기대하고 있다.