유네스코 "일본 사도광산, 조선인 강제노동 역사 반영 미흡"

AI 핵심 요약beta
- 유네스코 세계유산위원회가 15일 일본 사도광산 강제동원 역사 반영 미흡을 지적했다
- 위원회는 일본에 전체 역사 포괄 전시와 2027년 12월까지 이행 보고서 제출을 권고했다
- 일본이 강제성 설명·추도사 반영을 하지 않자 한국 정부는 별도 추도식과 유네스코 협의를 이어가고 있다
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전체 역사 반영 위해 당사국 한국과 협력 권고
부산 세계유산위 회의에서 결정문 합의 채택 전망
외교부 긍정 평가..."우리의 입장 반영된 결정"
[서울=뉴스핌] 유신모 외교전문기자 = 유네스코가 2024년 일본의 사도광산 세계유산 등재 후속 조치인 조선인 강제동원 역사 반영이 미흡하다고 지적했다. 일본이 사도광산 등재 당시 전체 역사를 포괄적으로 다루라는 유네스코의 권고를 충분히 이행하지 않고 있다는 판단에 따른 것이다.
유네스코 세계유산위원회는 15일(현지 시간) 일본 사도광산 보존현황 보고서(SOC)에 따른 결정문 초안을 홈페이지를 통해 공개했다. 이 결정문은 일본이 지난해 12월 사도광산 등재 관련 후속조치와 진전 사항을 담은 SOC를 제출한 것에 대한 평가를 담고 있다.
세계유산위원회는 이날 공개한 결정문에서 "전시 전략과 시설이 광산 개발 전 기간에 걸친 전체 역사(whole history)를 현장에서 포괄적으로 더 명확히 할 필요가 있다"고 지적했다. 일본이 권고 이행을 위해 그동안 취한 추가 조치를 인정하면서도 일본의 해석·전시 전략과 시설이 어떻게 사도광산의 전체역사를 포괄적으로 다루는지 더 명확히 설명해야 한다는 것이다.
세계유산위원회는 또 이 같은 문제의 개선을 위해 당사국과 긴밀히 협력하고 전체 역사를 포괄적으로 다룰 것을 권고(recommend)하고 "이행사항에 대한 보고서를 2027년 12월까지 제출할 것"을 일본에 요청했다.
외교부 당국자는 "일본 측의 관련 권고 이행이 충분하지 않은 상황에서 우리 측의 일관된 입장이 반영된 것으로 본다"고 평가했다. 이 당국자는 또 "앞으로도 일본 측이 세계유산위원회 결정과 등재 당시 약속을 충실히 이행하도록 유네스코 사무국 및 관계국과 긴밀히 협의하면서 필요한 노력을 지속할 예정"이라고 밝혔다.
일본은 2024년 7월 사도광산을 세계유산으로 등재하는 데 한국의 동의를 얻기 위해 사도광산에서 조선인 강제동원자들의 희생이 있었음을 명시하고 사도광산 희생자를 위한 추모식을 매년 현장에서 개최하기로 합의했다.
하지만 일본은 유적에 대한 안내판 추가 설치 등의 부수적 조치 이외에 합의의 핵심 내용인 '강제성'에 대한 설명을 하지 않고 있다. 또 지난 2년 동안 추도식을 진행하면서 추도사에서 조선인 강제동원에 대한 표현을 하지 않았다. 이 때문에 정부는 2년 연속 현장에서 별도의 추도식을 진행했다.
이번 결정문은 오는 20~23일 부산에서 열리는 제48차 세계유산위원회 회의에서 안건으로 논의될 예정이다. 결정문에 대한 위원국 간 이견이 없을 경우 결정문 내용은 합의로 채택된다.
하지만 이같은 권고가 채택되더라도 일본이 이를 얼마나 충실히 이행할 것인지는 미지수다. 세계유산위원회의 권고는 구속력이 있지만 이행하지 않았을 경우 등재 취소와 같은 명시적인 불이익이 가해지지는 않는다.
opento@newspim.com