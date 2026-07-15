충주시장 선거 재검표 결과 당선자 변동 없어...격차 2표 줄어

AI 핵심 요약beta
- 충북선관위가 15일 충주시장 선거 투표지 10만8000여장을 재검표했다.
- 맹정섭 5만2839표, 이동석 5만2961표로 격차는 124표에서 122표로 줄었다.
- 당선자는 이동석 시장으로 재확인됐고 맹 후보 당선무효 소청은 기각 전망이다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
후보 간 격차 124표에서 122표로 줄어
맹정섭 당선무효 소청 기각 전망
[서울=뉴스핌] 유재선 기자 = 6·3 지방선거 충북 충주시장 재검표 결과 후보 간 격차가 2표 줄어들었지만 당락에는 변동이 없는 것으로 나타났다.
15일 충북선거관리위원회에 따르면 이날 국립한국교통대학교 다목적강당에서 충주시장 선거 투표지 10만8000여장을 다시 확인한 결과, 더불어민주당 맹정섭 후보는 5만2839표, 이동석 시장은 5만2961표를 얻은 것으로 집계됐다.
두 후보 간 표차는 당초 124표에서 122표로 2표 줄었다. 이에 따라 이 시장의 당선은 그대로 유지됐다.
일부 무효표가 유효표로 인정되고 다른 후보자의 투표지에 섞여 있던 유효표가 정정되면서 변동이 발생한 것으로 알려졌다. 이로써 충주시장 당선자는 이 시장으로 재확인됐다.
선관위 관계자는 "개표 사무원의 숙련도나 현장 상황에 따라 무효표 판정 기준에 미세한 차이가 발생할 수 있다"며 "이 정도 수준의 소폭 변동은 개표 과정에서 통상적으로 발생할 수 있는 일로 유의미한 수치는 아니다"라고 설명했다.
이번 재검표는 맹 후보가 충주시장 당선무효 소청을 제기하면서 진행됐다. 선관위는 무효표 2277표를 포함한 전체 투표용지를 10만8000여장을 수작업으로 일일이 재확인했다.
재검표 과정에서 일부 무효표의 판정에 대한 이의가 제기되면서 최종 결과 발표는 당초 예상했던 오후 6시보다 늦어진 것으로 알려졌다.
선관위는 이번 재검표 결과를 바탕으로 맹 후보가 제기한 당선무효 소청에 기각 결정을 내릴 것으로 전망된다.
jason14@newspim.com