정부, 주한 외교단에 '글로벌 AI 허브' 합동 브리핑…60여개국 참석

AI 핵심 요약beta
- 정부가 14일 주한 외교단 대상 글로벌 AI 허브 브리핑을 개최했다
- 글로벌 AI 허브는 국제기구·다자개발은행이 참여해 한국에 조성되는 AI 협력 플랫폼이다
- 정부는 허브를 통해 개발도상국 AI 전환을 지원하고 국제사회의 참여와 지지를 확대해 나가겠다고 밝혔다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
기후위기 및 보건 문제 해결 표명
국제적 지지 및 참여 확대 방침 확인
[세종=뉴스핌] 이경태 기자 = 정부가 인공지능(AI)으로 기후위기·보건·식량 등 인류 공통 난제를 풀겠다는 '글로벌 AI 허브' 구상을 국제사회에 직접 설명하는 자리를 마련했다.
과학기술정보통신부를 비롯해 재정경제부, 외교부는 지난 14일 주한 외교단을 대상으로 글로벌 AI 허브 합동 브리핑을 개최했다.
이번 행사에는 약 60여개국 주한 외교단이 참석했으며, 정부는 허브의 추진 방향을 공유하고 각국 정부와의 AI 기반 협력 수요를 발굴하는 데 초점을 맞췄다.
글로벌 AI 허브는 정부가 지난 5월 21일 비전 선포식에서 공표한 범지구적 협력 플랫폼이다. 세계보건기구(WHO), 유엔개발계획(UNDP), 국제전기통신연합(ITU) 등 9개 국제기구와 세계은행(WB), 아시아개발은행(ADB) 등 5개 다자개발은행이 참여해 한국에 조성된다. 각국 정부와 학계·연구계가 모여 AI 정책·표준 수립과 실증 프로젝트를 추진하는 것이 골자다.
이날 브리핑에서 정부는 "모두를 위한 AI, 글로벌 과제 해결을 위한 AI(AI for All, AI to Solve Global Challenges)"라는 허브 비전과 핵심 과제, 향후 계획을 소개하고, 각국의 양자·다자 협력 수요를 청취했다.
이진수 과기부 인공지능정책기획관은 "글로벌 AI 허브는 특정 국가의 플랫폼이 아니라 국제사회가 함께 활용하는 공동 역량 플랫폼이 될 것"이라며 "기후위기, 보건 등 글로벌 난제를 풀어가는 여정에 책임 있는 동반자로 기술과 경험을 공유하겠다"고 말했다.
강윤진 재정경제부 개발금융국장은 "허브의 성과를 다자개발은행 개발사업과 연계해 개발도상국의 AI 전환(AX)을 지원하겠다"며 "모든 국가가 허브의 효용을 누리는 '글로벌 AI 기본사회'를 구현해 나갈 것"이라고 강조했다.
황준식 외교부 기후환경과학외교국장은 "지난 3월 국무총리와 국제기구 수장 간 고위급 협의 이후 지속적인 소통을 이어온 결과 5월 공동성명으로 결실을 맺었다"며 "국제사회와 함께 허브를 발전시켜 나가겠다"고 밝혔다.
정부는 이번 브리핑을 계기로 글로벌 AI 허브에 대한 국제사회의 지지를 확대하고, 주요국과 국내외 유관 기관의 참여를 확대해 나갈 방침이다.
biggerthanseoul@newspim.com