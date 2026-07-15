김세정 측 "주택 매수는 사실…30억대 펜트하우스는 아니야"

AI 핵심 요약beta
- 김세정 측이 15일 주택 구입은 인정했지만 30억원대 펜트하우스 매수설은 부인했다
- 소속사는 가격 등은 개인 정보라 확인이 어렵고 펜트하우스 보도는 사실이 아니라고 했다
- 김세정은 I.O.I 데뷔 10주년을 맞아 재결합해 신곡 '갑자기'로 활동하며 가수·배우로 활약하고 있다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 가수 겸 배우 김세정 측이 30억원대 펜트하우스 매수설에 대해 입장을 밝혔다. 주택을 구입한 것은 맞지만, 30억원대 펜트하우스라는 보도와 관련해서는 사실이 아니라고 선을 그었다.
김세정의 소속사 BH엔터테인먼트는 15일 "주택을 구입한 것은 사실"이라면서도 "30억 원대 펜트하우스라는 내용은 사실이 아니며, 가격 등은 개인적인 부분이라 확인이 어렵다"고 밝혔다.
앞서 이날 JTBC는 김세정이 서울 광진구에 위치한 30억원대 펜트하우스를 매수했다고 보도했다.
한편 김세정은 최근 프로젝트 그룹 아이오아이(I.O.I) 데뷔 10주년을 맞아 멤버들과 재결합해 신곡 '갑자기'로 활동했다.
2016년 아이오아이로 데뷔한 김세정은 이후 그룹 구구단 활동과 솔로 가수 활동을 병행했으며, 드라마 '학교 2017', '경이로운 소문', '사내맞선', '오늘의 웹툰', '이강에는 달이 흐른다' 등에 출연하며 배우로서도 활약을 이어가고 있다.
moonddo00@newspim.com