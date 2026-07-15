원스토어, 크로쓰 프로토콜 블록체인 밸리데이터로 참여

AI 핵심 요약beta
- 원스토어가 15일 크로쓰 밸리데이터로 참여했다.
- 원스토어는 노드 인프라 구축해 블록 생성·검증한다.
- 크로쓰는 원스토어 합류로 웹3 인프라 협력 확대했다.
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 원스토어가 크로쓰 프로토콜의 블록체인 밸리데이터로 참여한다. 밸리데이터는 블록체인 네트워크에서 거래를 검증하고 새로운 블록을 생성하는 역할을 한다.
원스토어는 자체 노드 인프라를 구축·운영하며 크로쓰 메인넷 2.0의 블록 생성과 거래 검증, 네트워크 보안·유지에 참여한다. 여러 밸리데이터가 함께 네트워크를 운영할수록 특정 주체에 대한 의존도를 낮추고 네트워크 안정성을 높일 수 있다.
크로쓰 메인넷 2.0 '브레이크포인트'는 지분증명권한(PoSA) 방식으로 운영된다. 밸리데이터는 일정 수준의 자체 스테이킹 요건을 충족하고 노드를 상시 운영하며 네트워크의 안정성과 신뢰성을 유지해야 한다.
원스토어는 게임 거래액 기준 국내 2위 앱마켓이다. 앱 유통과 결제, 개발사 지원 등에서 축적한 운영 역량을 웹3 인프라 영역으로 확장한다.
앞서 에이치랩(H Lab)이 첫 번째 밸리데이터로 합류했고 서틱(CertiK)도 업무협약을 체결했다. 원스토어까지 참여하면서 크로쓰 프로토콜은 게임 플랫폼과 블록체인 인프라를 연결하는 협력 기반을 확대했다.
장현국 넥써쓰 대표는 "원스토어의 밸리데이터 참여는 앱마켓 운영 역량과 블록체인 인프라가 연결되는 의미 있는 출발점"이라며 "게임 유통과 결제, 온체인 인프라를 하나의 플랫폼 구조 안에서 연결해 나가겠다"고 말했다.
한편 크로쓰 생태계에서는 메인넷을 '원체인(ONEChain)'으로, 네이티브 토큰을 '원($ONE)'으로 변경할 예정이다.
origin@newspim.com