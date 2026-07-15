李대통령 "오송 지하차도 참사 유가족께 위로…재난에 선제적 대비 약속"

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령은 15일 오송 참사 3주기 추모사에서 유가족과 피해자에게 위로를 전했다
- 대통령은 오송 지하차도 참사를 잊지 말고 기후 위기 시대에 예방 중심 재난 대응으로 전환해야 한다고 밝혔다
- 정부가 재난 취약지역을 철저히 점검하고 선제적 대비로 국민 생명과 안전을 지키겠다고 약속했다
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"사고 미리 막는 예방 중심 대응으로 전환"
[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령은 오송 지하차도 참사 3주기를 맞은 15일 유가족과 피해자들에게 위로를 전하며 국민의 생명과 안전을 지키기 위해 선제적 대비를 갖추겠다고 약속했다.
이 대통령은 이날 전성환 청와대 경청통합수석이 대독한 '7·15 오송 지하차도 참사 3주기 추모사'를 통해 "감히 가늠하기조차 어려운 그날의 아픔을 가슴에 품고 살아가고 계신 유가족과 피해자 여러분께 깊은 위로의 말씀을 전한다"고 밝혔다.
이 대통령은 "3년 전 오늘, 우리는 너무도 소중한 열네 분의 생명을 떠나보냈다"며 "누군가는 자녀의 귀가를 기다리던 부모였고, 또 누군가는 희망찬 미래를 준비하던 건실한 청년이었다. 지극히 평범했던 하루는 갑작스러운 폭우 앞에 멈춰 섰고, 끝내 사랑하는 가족이 기다리는 집으로 돌아오지 못했다"고 회고했다.
그러면서 이 대통령은 "오송 지하차도 참사는 우리 사회에 뼈아픈 교훈을 남겼다"며 "여러 차례 위험을 알리는 경고가 있었고, 충분히 대비할 시간도 있었다. 그리고 그 신호를 간과한 결과는 매우 참혹했다. 우리는 이 비극을 결코 잊어서는 안 된다"고 강조했다.
이 대통령은 "기후 위기로 인한 집중호우와 극한 기상은 이제 특별한 재난이 아닌, 우리가 늘 대비해야 할 일상"이라며 "그렇기에 대응도 달라져야 한다. 사고가 발생한 뒤 수습하는 것이 아니라, 사고를 미리 막는 예방 중심의 대응으로 전환해야 한다"고 설명했다.
이 대통령은 "정부는 과하다 싶을 정도의 선제적인 대비를 해나가겠다. 지하차도와 하천 주변, 산사태와 침수 위험지역을 비롯한 재난 취약지역을 철저히 점검하겠다"며 "위험이 감지되는 즉시 통제와 대피가 이루어질 수 있도록 대응 체계를 빈틈없이 갖추겠다"고 했다.
이어 이 대통령은 "현장의 작은 이상 징후 하나도 가벼이 넘기지 않고, 관계 기관이 책임 있게 대응하는 시스템을 만들겠다"며 "국가의 제1 책무는 국민의 생명과 안전을 지키는 것임을 잊지 않겠다"고 약속했다.
끝으로 이 대통령은 "희생자 한 분 한 분을 오래도록 기억하며, 기억을 책임으로 이어갈 것을 굳게 약속드린다"며 "다시 한 번 희생자 여러분의 명복을 온 마음으로 기원한다"고 전했다.
pcjay@newspim.com