남양유업, 220억원 규모 자사주 소각 결정

AI 핵심 요약beta
- 남양유업이 15일 이사회 후 220억원대 자기주식 소각을 밝혔다
- 보통주·우선주 합산 약 43만주 소각해 발행주식 수를 줄이고 주당·주주가치 제고를 기대한다
- 남양유업은 배당 확대·자기주식 취득·소각 등 주주환원과 한앤컴퍼니 체제 이후 경영 정상화에 주력하고 있다
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자본금 감소 없이 발행주식 수만 줄이는 이익소각 방식
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 남양유업이 약 220억원 규모의 자기주식을 소각하며 주주환원 활동을 이어간다.
남양유업은 지난 14일 이사회를 열고 보통주 32만6553주와 우선주 10만8851주의 자기주식을 소각하기로 결정했다고 15일 밝혔다.
이번 소각은 지난 3월 체결한 자기주식 취득 신탁계약을 통해 취득한 자기주식을 대상으로 진행된다. 소각 대상 자기주식은 약 220억원 규모다.
소각은 상법상 배당가능이익 범위 내에서 이미 취득한 자기주식을 없애는 이익소각 방식으로 이뤄진다. 이에 따라 자본금 감소 없이 발행주식 수만 줄어 주당가치와 주주가치 제고 효과가 기대된다.
소각이 완료되면 남양유업의 보통주 발행주식 수는 600만주에서 567만3447주로 줄어든다. 우선주는 200만주에서 189만1149주로 감소한다.
남양유업은 올해 배당 확대와 자기주식 취득, 자기주식 소각으로 이어지는 주주환원 활동을 순차적으로 추진하고 있다. 회사는 지난 3월 배당 확대와 200억원 규모 자기주식 취득을 결정하며, 취득한 자기주식을 원칙적으로 소각하겠다고 밝힌 바 있다.
남양유업 관계자는 "이번 자기주식 소각은 주주가치 제고를 위한 자본관리 활동의 일환"이라며 "앞으로도 안정적인 경영성과와 재무건전성을 기반으로 기업가치와 주주가치를 높일 수 있는 다양한 주주환원 활동을 지속하겠다"고 말했다.
남양유업은 2024년 1월 한앤컴퍼니 체제 전환 이후 준법·윤리 경영을 바탕으로 신뢰 회복과 경영 정상화에 주력하고 있다. 회사는 지난해 5년 만에 영업이익 흑자 전환에 성공한 데 이어 올해 1분기에도 매출과 수익성이 개선됐다고 설명했다.
mkyo@newspim.com