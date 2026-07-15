[유럽 특징주] 에어버스·탈레스 등 방산업체 5곳, '유럽판 스타워즈' 개발 위해 손잡았다

AI 핵심 요약beta
- 유럽 주요 방산업체들이 14일 우주기반 미사일 방어시스템 개발을 위해 블릭셈 엑소 컨소시엄을 결성했다.
- 이들 기업은 3개월 내 컨소시엄 협정을 맺고 2027년 우주 요격 시험을 실시해 중·장거리 탄도미사일 상층 방어능력을 확보하려 한다.
- 프랑스를 포함한 유럽 9개국은 우크라이나와 통합 탄도미사일 방어연합을 구축하고 SAMP/T-NG·SCALP 등 첨단 무기 지원과 현지 생산을 확대하기로 했다.
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이 기사는 인공지능(AI) 번역에 기초해 작성한 콘텐츠로 원문은 파이낸셜타임스(FT) 14일자 보도입니다.
[런던=뉴스핌] 장일현 특파원 = 유럽의 방산업체들이 중·장거리 탄도미사일을 우주 공간에서 요격할 수 있는 '우주 기반 미사일 방어시스템'을 개발하기 위해 손을 잡았다고 파이낸셜타임스(FT)가 14일(현지 시각) 보도했다.
1980년대 미국의 로널드 레이건 대통령이 추진했던 '전략방위구상(SDI)' 프로젝트와 최근 도널드 트럼프 대통령이 발표한 '골든돔(Golden Dome)' 프로젝트와 견줄 수 있는 '유럽판 스타워즈'를 추진하겠다는 것이다.
'블릭셈 엑소 컨소시엄(Bliksem EXO consortium)'이라고 이름 붙여진 이번 프로젝트에는 네덜란드의 항공우주 스타트업 데스티누스가 주도하며 독일의 방산·우주항공 기업 에어버스 디펜스 앤드 스페이스와 미사일 방산기업 MBDA 도이칠란트, 프랑스의 항공우주·방산 기업 사프란과 방산·전자 기업 탈레스가 참여한다.
이들 기업들은 이날 의향서(letter of intent)를 체결했으며 향후 3개월 안에 법적 구속력이 있는 컨소시엄 협정을 체결하기로 했다. 우주에서 실시할 계획인 요격 시험은 오는 2027년으로 예정됐다.
미하일 코코리치 데스티누스 최고경영자(CEO)는 "유럽은 저고도(lower-layer) 미사일 방어 능력은 강하지만, 중거리 및 장거리 탄도미사일에 대응할 수 있는 독자적인 상층(upper-layer) 방어체계는 아직 갖추지 못했다"고 배경을 설명했다.
FT는 "이 프로그램은 우크라이나가 러시아의 공중 및 미사일 공격에 대응하면서 얻은 경험을 토대로 개발된다"며 "대기권 밖에서 탄도미사일을 탐지하고 추적한 뒤 요격하는 체계를 개발할 계획"이라고 했다.
단거리 탄도미사일은 대기권 안을 날지만 중·장거리 탄도미사일은 중간 비행 단계 일부에서 대기권 밖을 비행한다.
이 시스템에 장착되는 요격미사일은 폭발성 탄두가 아니라 직접 충돌(hit-to-kill) 방식의 운동에너지를 이용해 미사일을 요격하도록 설계될 계획이다.
유럽이 힘을 모아 미사일 방어체계를 공동으로 구축하려는 움직임은 최근 들어 그 행보에 더욱 가속도가 붙는 양상이다.
프랑스와 영국, 독일, 이탈리아, 스페인, 네덜란드, 덴마크, 노르웨이, 스웨덴 등 9개국 정상들은 지난 13일 우크라이나와 함께 '통합 탄도미사일 방어연합'을 구축하기로 합의했다. 러시아의 군사적 위협에 대응하기 위해 공동으로 강력한 미사일 방어체계를 갖추겠다는 것이다.
이와 별도로 프랑스는 우크라이나가 무기 비축량을 늘리고 러시아의 탄도미사일 공격에 대응할 수 있도록 유럽의 대표적인 방공시스템으로 꼽히는 차세대 SAMP/T-NG을 제공하기로 했다.
이 시스템에 장착되는 아스터(Aster) 30 요격미사일을 우크라이나 현지에서 생산할 수 있도록 라이선스를 제공하는 한편, 최신형 SAMP/T-NG 방공시스템 4기도 보내기로 했다.
프랑스와 이탈리아의 합작 방산기업 유로샘(Eurosam)이 개발한 SAMP/T-NG는 미국의 패트리엇 시스템에 비견되는 방공시스템으로 평가받고 있다.
FT는 "내년 최신 시스템이 인도되기 전까지의 공백을 메우기 위해 프랑스는 기존에 운용 중인 동급 방공시스템 2기를 우크라이나에 임시로 제공할 예정"이라고 했다.
에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령은 "우크라이나가 장거리 공대지 순항미사일인 스칼프(SCALP)와 AASM 유도폭탄도 현지에서 생산하게 될 것"이라고 했다.
한편 우크라이나는 프랑스의 항공우주·방산 기업 다소항공이 생산하는 라팔 전투기 16대를 주문했으며, 인도는 2028~2029년에 이뤄질 예정이다.