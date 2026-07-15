컴투스, 'MLB 9이닝스 26' 올스타전 이벤트

AI 핵심 요약beta
- 컴투스가 15일 MLB 9이닝스 26 올스타전 이벤트를 시작했다.
- 31일까지 접속·타격·코인 상점 보상을 제공한다.
- 8월 30일까지 10주년 출석 선물도 운영했다.
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 컴투스가 모바일 야구 게임 'MLB 9이닝스 26'에서 2026 메이저리그 올스타전을 기념한 이벤트를 진행한다.
31일까지 진행되는 '10주년 기념 올스타전 특별 접속 보상 이벤트'에서는 게임 접속만으로 다이아몬드 스킬 트레이너 영입권과 스페셜 시그니쳐 선수 등 주요 아이템을 지급한다.
'별들의 축제' 이벤트는 8월 3일까지 운영된다. 유저들은 별자리 미션을 완수해 올스타 스타와 최고급 스킬 트레이너 영입권, 시그니쳐 선수를 획득할 수 있다. 획득한 올스타 스타로 룰렛을 돌리면 게임 재화인 스타를 얻을 수 있으며, 누적량에 따라 추가 보상도 제공된다.
서비스 10주년을 앞두고 '10주년 D-100일 기념 특별 선물 이벤트'도 마련했다. 8월 30일까지 진행되는 이벤트에서 총 10일만 출석해도 모든 보상을 받을 수 있다. 누적 출석 일수에 따라 스킬 보호 변경권과 스킬 선택 변경권, 1,000 스타가 지급되며, 10일을 모두 채우면 시그니쳐 선수가 제공된다.
이 외에도 31일까지 일일 타격 보상과 누적 타격 횟수에 따른 보상을 제공하는 '2026년 올스타전 기념 타격 이벤트'를 실시한다. 8월 18일까지 운영하는 '올스타전 기념 코인 상점'에서는 리그 모드 플레이로 모은 2026 올스타전 상점 코인을 2026 올스타 엠블럼과 스페셜 시그니쳐 선수 등의 아이템과 교환할 수 있다.
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