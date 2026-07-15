종합특검, '양평고속도로 노선 변경 의혹' 원희룡 휴대전화 압수수색

AI 핵심 요약beta
- 2차 종합특별검사팀이 15일 원희룡 전 장관 직권남용 관련 강제수사를 했다.
- 특검팀은 이날 원 전 장관 신체와 차량을 수색해 휴대전화를 압수하고 출석요구서를 전달했다.
- 양평고속도로 노선 변경 의혹과 사업 백지화 절차 위반 여부를 두고 특혜 및 직권남용 논란이 이어지고 있다.
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[서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 2차 종합특별검사팀이 15일 '양평고속도로 노선 변경 의혹'과 관련해 원희룡 전 국토교통부 장관에 대한 강제수사에 나섰다.
특검팀은 이날 언론 공지를 통해 "오늘 원 전 장관의 직권남용 혐의와 관련해 원 전 장관의 신체 및 차량에 대한 수색을 통해 휴대전화를 압수한 바 있다"고 밝혔다.
이어 "압수수색 현장에서 출석요구서를 전달했으며 현재 출석 일자를 조율 중에 있다"고 덧붙였다.
앞서 특검팀은 원 전 장관에게 두차례 출석요구서를 보냈지만 폐문부재로 송달되지 않았다.
양평고속도로 노선 변경 의혹은 2023년 국토부가 서울∼양평고속도로 사업을 추진하며 종점 노선을 김건희 여사 일가 땅 일대로 바꿔 특혜를 줬다는 내용이다.
원 전 장관은 해당 사업 백지화 과정에서 적법한 절차를 거치지 않았다는 의혹을 받는다. 원 전 장관은 "종합특검팀이 모욕주기식 언론 플레이를 벌이고 있다"며 혐의를 부인하고 있다.
hong90@newspim.com