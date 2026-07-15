메리츠 2000억·MBK 전액 보증…홈플러스 회생 급물살

16일 메리츠 이사회 최종 결정, 회생 재개 분수령

운영자금 부담 놓고 맞서던 양측 '대출·보증' 분담

MBK, 보증 범위 1000억서 2000억으로 확대

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 메리츠금융그룹과 MBK파트너스가 홈플러스 긴급 운영자금 지원을 놓고 사실상 절충안에 접근했다. 메리츠가 2000억원 규모의 긴급운영자금(DIP) 대출을 제공하고 MBK가 전액 보증하는 방식으로 그동안 대출 조건과 대주주 책임을 두고 맞서온 양측이 자금 공급과 보증을 나눠 맡는 구조다.

15일 금융권과 정치권에 따르면 메리츠와 MBK는 홈플러스의 긴급 운영자금 2000억원을 마련하기 위해 메리츠가 대출을 실행하고 MBK가 대출금 전액에 대해 보증을 제공하는 방안을 논의하고 있다.

민병덕 더불어민주당 을지로위원장은 이날 뉴스핌 '정국진단' 인터뷰에서 "현재 MBK가 2000억원을 보증하고 메리츠가 2000억원을 대출하는 방안이 논의 중"이라고 밝혔다. [사진=뉴스핌TV]

민병덕 더불어민주당 을지로위원장은 이날 뉴스핌TV '정국진단' 인터뷰에서 "현재 메리츠가 2000억원을 대출하고 MBK가 2000억원을 보증하는 방안이 논의되고 있다"고 밝혔다.

메리츠는 오는 16일 오전 내부 논의를 거쳐 이사회에서 대출 실행 여부를 결정할 것으로 알려졌다. 이사회 승인이 이뤄지면 운영자금 고갈로 전국 대형마트 영업을 중단한 홈플러스가 회생절차 재개를 추진할 수 있는 재정적 기반을 마련하게 된다.

이번 방안은 홈플러스 지원 책임을 놓고 평행선을 달려온 메리츠와 MBK가 한발씩 물러선 절충안으로 평가된다.

메리츠는 그동안 홈플러스에 운영자금을 추가로 공급하려면 경영권을 행사해 온 대주주 MBK가 실질적인 책임을 져야 한다는 입장을 유지해 왔다. 채권자가 신규 자금을 투입하는 만큼 MBK가 보증이나 책임자본 투입을 통해 위험을 함께 부담해야 한다는 논리였다.

반면 MBK는 홈플러스 회생을 위해서는 최대 채권자인 메리츠가 우선 DIP 금융을 제공해야 한다고 요구해 왔다. 메리츠가 제시한 보증 조건에 대해서는 실행이 어렵다며 난색을 보이면서, 긴급 자금 조달 논의가 장기간 교착 상태에 빠졌다.

특히 양측은 2000억원 가운데 MBK가 부담할 보증 범위를 놓고 이견을 보였다. MBK는 당초 메리츠가 공급하는 2000억원 중 1000억원에 대해서만 보증하는 방안을 제시한 것으로 알려졌다. 메리츠는 신규 대출 전액에 대한 대주주 측 책임이 전제돼야 한다는 입장을 고수했다.

[성남=뉴스핌] 이건주 기자 = 홈플러스가 운영자금 고갈로 13일부터 대형마트와 본사 영업을 임시 중단한 가운데 경기 시내 한 홈플러스에 휴무를 알리는 안내문이 붙어 있다. 홈플러스는 2000억 원 규모의 긴급 자금 확보와 오는 20일 법원의 최종 결정에 따라 영업 재개 여부를 정할 예정이다. 2026.07.13 kunjoo@newspim.com

결국 MBK가 보증 범위를 2000억원 전액으로 확대하고 메리츠가 같은 금액의 대출을 제공하는 방향으로 논의가 진전되면서 양측이 접점을 찾은 것으로 풀이된다. 메리츠는 자금을 공급하되 신용위험을 줄이고, MBK는 직접 현금을 투입하는 대신 보증을 통해 대주주 책임을 부담하는 방식이다.

금융권에서는 이번 구조가 메리츠와 MBK가 각자의 핵심 요구를 일정 부분 반영한 결과라고 보고 있다. 메리츠는 대출금 전액에 대한 보증을 확보해 회수 안전장치를 마련할 수 있고, MBK는 즉시 2000억원을 출자하는 대신 보증 방식으로 홈플러스 회생에 참여할 수 있기 때문이다.

정치권과 정부의 압박도 양측의 입장 변화에 영향을 미친 것으로 보인다. 더불어민주당은 홈플러스 사태와 관련해 MBK와 메리츠를 상대로 국회 청문회를 추진하며 대주주와 채권자의 책임 있는 역할을 요구했다.

민 위원장은 "대주주인 MBK가 1차적 책임을 져야 하고 제1채권자인 메리츠도 사회적 책임을 다해야 한다는 원칙 아래 압박을 강화했다"며 "청문회 추진이 중요한 전환점이 됐다"고 말했다.

전날인 14일에는 대통령실에서 김용범 정책실장 주재로 홈플러스 사태 관련 비공개 간담회도 열린 것으로 전해졌다. 금융위원장과 금융감독원장, 관계부처와 정치권 인사들이 참석해 긴급 운영자금 조달과 홈플러스 회생 방안을 논의했다.

정부가 직접 재정을 투입하기에 앞서 MBK와 메리츠가 각각 대주주와 최대 채권자로서 책임을 분담하도록 유도하는 방향으로 의견이 모인 것으로 알려졌다.

홈플러스는 운영자금이 고갈되면서 지난 13일부터 전국 대형마트 영업을 임시 중단했다. 상품 대금은 물론 전기·수도 등 점포 유지에 필요한 비용도 감당하기 어려운 상황에 처하면서 파산 가능성이 급격히 높아졌다.

서울회생법원이 지난 3일 회생절차 폐지를 결정했지만 즉시항고 기간인 오는 20일까지 운영자금과 회생 가능성을 입증할 경우 절차가 다시 열릴 여지는 남아 있다. 메리츠의 2000억원 대출과 MBK의 전액 보증이 확정되면 법원이 요구해 온 긴급 운영자금 조달 요건을 충족할 가능성이 커진다.

다만 실제 자금 투입까지는 메리츠 이사회 승인과 구체적인 금융 조건 확정이라는 절차가 남아 있다. 대출 금리와 만기, 담보 및 변제 순위, MBK가 제공할 보증의 범위와 실행 조건 등이 최종 계약 과정에서 조율돼야 한다.

MBK의 '전액 보증'이 법인 차원의 보증인지, 김병주 회장 등 개인의 보증까지 포함하는지도 확인이 필요한 부분이다. 보증 주체와 법적 구속력에 따라 메리츠가 확보하는 실질적인 회수 안전장치가 달라질 수 있어서다.

메리츠 이사회가 대출안을 승인하면 홈플러스는 당장의 운영자금 위기에서 벗어나 회생절차 재개와 영업 정상화를 추진할 시간을 벌게 된다. 다만 2000억원은 긴급한 유동성 위기를 막기 위한 자금인 만큼 중장기적으로는 인수자 확보와 사업 구조조정, 추가 자본 투입 방안이 뒤따라야 한다.



다만 MBK 측은 관련 입장을 확인하기 위해 여러 차례 연락했지만 응답하지 않았다. 메리츠 측도 현재까지 공식 입장을 내놓지 않고 있다. 양측 모두 오는 16일 메리츠 이사회 의결과 세부 조건 확정이 남아 있는 만큼, 최종 결정 전까지 외부에 구체적인 입장을 밝히는 데 신중한 것으로 풀이된다.

금융권 관계자는 "메리츠가 자금을 공급하고 MBK가 전액 보증하는 구조는 양측이 대출 실행과 대주주 책임을 나눠 맡는 절충안"이라며 "이사회 승인과 계약 조건 확정까지 이뤄지면 홈플러스 회생 여부를 가를 중요한 전환점이 될 것"이라고 말했다.

yunyun@newspim.com