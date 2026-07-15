코윈테크, 자율이동로봇 'V-SLAM' 기술 탑재

AI 핵심 요약beta
- 코윈테크가 15일 비전 기반 자율주행 AMR로봇 플랫폼 확장을 밝혔다
- 카메라 영상 활용 V-SLAM과 엔비디아 젯슨·ROS2 연계로 지능형 자율주행을 구현했다
- 향후 휴머노이드·4족보행 등 다양한 로봇에 적용해 지능형 로봇 플랫폼 사업을 확대할 계획이다
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 지능형 로봇 자동화기업 코윈테크가 비전 기반 자율주행 기술을 자율이동로봇(AMR)에 탑재해 로봇 플랫폼 사업을 확장한다고 15일 밝혔다.
코윈테크는 현재 양산 중인 AMR에 Visual SLAM(V-SLAM) 기술을 적용했다. V-SLAM은 카메라 영상으로 위치를 추정하고 주변 환경을 인식하는 시각 정보 기반의 자율주행 기술이다. 기존의 레이저 센서를 활용한 LiDAR SLAM과 달리 객체 인식과 동체 예측 등 시각 정보를 활용해 인지 범위를 확장할 수 있다.
회사에 따르면 코윈테크의 AMR은 V-SLAM이 생성한 위치·공간 정보를 엔비디아 젯슨 AI 플랫폼에서 실시간으로 분석한다. 이를 ROS2(Robot Operation System 2) 기반의 로봇 제어 시스템과 연계해 로봇이 주변 환경을 스스로 판단하며 주행하는 지능형 자율주행 기술을 구현했다. 특히 이동 경로가 복합하고 자세 변화와 주변 지형을 입체적으로 인식해야 하는 보행형 로봇에도 V-SLAM 기술 적용이 가능하다.
코윈테크는 V-SLAM 기술을 AMR에 우선 적용한 뒤 휴머노이드와 4족보행 로봇 등 다양한 로봇 플랫폼으로 확장할 계획이다. 자율주행 기술과 통합 관제 시스템을 아우르는 지능형 로봇 플랫폼 사업을 강화하고 다양한 산업으로 공급 영역을 넓혀나간다는 방침이다.
코윈테크 관계자는 "국내 산업용 AMR 시장에서 비전 기반 자율주행 기술은 아직 상용화 초기 단계"라며 "당사가 이를 선도적으로 구현한 만큼 로봇의 자율주행 기술을 한 단계 고도화하고 지능형 로봇 플랫폼의 확장성을 높일 수 있을 것"이라고 말했다.
nylee54@newspim.com