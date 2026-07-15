위메이드, 프라이빗 송금 기술 적용한 스테이블넷 월렛 2 공개

AI 핵심 요약beta
- 위메이드가 15일 프라이빗 송금 탑재 월렛2를 공개했다
- 스텔스 어드레스로 외부 노출 막고 기관엔 감사 가능하게 했다
- 급여·대량송금 등 민감 영역 활용 기대되며 모바일·PC서 체험 가능하다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울= 뉴스핌] 정승원 기자 = 위메이드가 원화 스테이블코인 사업 추진 과정에서 프라이빗 송금 기술을 구현한 '스테이블넷 월렛 버전 2'를 공개했다.
스테이블넷 월렛 2는 블록체인의 거래 정보 투명성 문제를 보완하기 위해 개발됐다. '스텔스 어드레스' 기술을 적용해 외부에는 거래 정보를 숨기면서도 감독 기관이나 사업자는 투명하게 감사할 수 있도록 설계했다.
위메이드는 시중 은행 애플리케이션 수준의 직관적인 사용성을 구현했다고 밝혔다. 이용자들은 복잡한 블록체인 기술을 이해하지 않고도 기존 금융 앱처럼 자산을 송금할 수 있다.
그동안 블록체인 기반 금융은 자산 규모나 송금 정보 노출에 대한 우려로 대규모 채택이 어려웠다. 위메이드는 이번 월렛을 통해 기업의 급여 지급이나 기관 간 대량 송금 같은 민감한 영역에서도 스테이블코인 활용이 가능해질 수 있다고 설명했다.
김석환 위메이드 부사장은 "프라이버시 보호와 규제를 모두 충족하는 월렛 인프라를 바탕으로 원화 스테이블코인 생태계를 선도해 나가겠다"고 말했다.
스테이블넷 월렛은 안드로이드, iOS 모바일 운영체제와 PC 크롬 확장프로그램을 지원하며, 공식 홈페이지에서 체험 신청 후 사용할 수 있다.
origin@newspim.com