KT, 드론·UAM 박람회 참여...미래 도심항공교통 기술 선보인다

AI 핵심 요약beta
- KT가 15일 인천 송도 드론·UAM 박람회에서 AI 기반 UAM 교통관리 플랫폼과 5G 항공망 기술을 선보였다고 밝혔다.
- KT는 5G·위성통신·AI를 결합해 이상 비행 조기 탐지와 관제사 의사결정 지원, 안정적 항공 통신망 등 안전한 UAM 통합 운영체계를 제시했다.
- KT는 GC 실증과 인천 도서지역 공공형 UAM 사업을 통해 기술을 검증하고, 공공서비스 확산과 UAM 상용화 기반을 마련한다는 계획이다.
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[서울=뉴스핌] 정승원 기자 = KT는 인천 송도컨벤시아에서 열리는 '2026 대한민국 드론·UAM 박람회'에 참가해 인공지능(AI) 기반 교통관리 플랫폼과 5G 항공망 기술 등 미래 도심항공교통(UAM) 상용화를 위한 핵심 기술을 선보인다고 15일 밝혔다.
이번 박람회는 드론과 UAM 분야의 최신 기술과 서비스를 소개하는 국토교통부 주최의 국내 대표 전시회다.
올해는 '드론·UAM, 일상을 바꾸고 미래를 그리다' 주제로 미래 항공 모빌리티 산업의 기술과 서비스가 소개된다.
KT는 K-UAM 원팀 소속으로 현대자동차, 현대건설, 인천국제공항공사, 대한항공과 함께 공동 부스를 구성해 전시에 참여한다.
UAM은 도심과 공항, 도서지역 등을 빠르게 연결하는 차세대 교통수단으로 주목받고 있다.
다만 상용화를 위해서는 기체뿐 아니라 항공 통신망, 교통관리, 정보 유통, 버티포트 운영 등 안전한 운항을 위한 통합 운영체계 구축이 필수적이다.
KT는 이번 전시에서 '안전한 UAM'을 핵심 주제로 5G 항공망, UAM 교통관리 AX 플랫폼, UAM 교통관리 시뮬레이션, UAM 데이터 허브를 소개한다.
통신과 데이터, AI를 결합한 교통관리 체계를 통해 다수 기체가 동시에 운항하는 미래 환경에서도 안전하고 효율적인 운항 체계 구현 방향을 제시한다.
KT가 선보이는 교통관리 AX 플랫폼은 관제사의 의사결정을 지원하는 것이 특징이다.
5G 항공망을 통해 수집한 항적·통신·운항 데이터를 AI가 실시간으로 분석해 항로 이탈, 비정상 비행, 통신 품질 저하 등 이상 징후를 조기에 탐지한다.
이후 비상 대응, 교통량 조정, 표준운영절차(SOP) 추천 등 상황별 대응 방안을 제시해 관제사가 보다 빠르고 정확하게 판단할 수 있도록 돕는다.
KT는 AI가 관제를 대신하는 것이 아니라 관제사의 최종 판단을 지원하는 'Human-in-the-loop' 방식을 적용해 안전성과 신뢰성을 높였다.
또한 KT는 UAM 운항의 핵심 기반인 5G 항공망 기술도 함께 선보인다. 5G 항공망은 비행 중인 UAM 기체와 교통관리시스템 간 운항 정보와 통신 데이터를 안정적으로 연결하는 핵심 인프라다.
KT는 네트워크 슬라이싱 기술을 활용해 비행 중 안정적 항공 통신 품질을 우선 보장하고 자체 개발한 스카이패스(SkyPath) 안테나를 적용해 항공망 구축 효율을 높였다.
5G와 위성통신을 결합한 이중 연결(Dual-Link) 기술로 지상 5G 서비스가 어려운 환경이나 비행 경로를 벗어난 상황에서도 안정적 통신을 유지할 수 있도록 했다.
KT는 그동안 국토교통부 K-UAM Grand Challenge(GC) 1단계와 2단계 실증사업에 참여하며 항공 통신망과 교통관리, 정보공유 기술을 지속적으로 검증해 왔다.
GC 2단계에서는 도심환경에서 교통관리사업자 역할을 수행하며 정상·비정상 상황을 포함한 통합 운항 절차를 검증하고 5G 항공망 기반 통신·항법·감시(CNS) 체계와 정보공유 체계 실증을 완료하는 등 상용화를 위한 핵심 기술 역량을 확보했다.
최근에는 인천 도서지역 공공형 UAM 실증사업에도 참여해 응급의료와 도서지역 이동 등 공공서비스 분야에서 UAM 활용 가능성을 검증하고 있다.
KT는 이번 실증을 통해 향후 공공형 UAM 서비스 확산과 상용화를 위한 기반을 마련한다는 계획이다.
원만호 KT AX플랫폼본부장 상무는 "UAM이 국민이 신뢰하는 교통수단으로 자리 잡기 위해서는 기체뿐 아니라 통신망과 교통관리, 정보공유까지 포함한 통합 운영체계가 함께 검증돼야 한다"며 "KT는 AI 기반 교통관리 플랫폼과 5G 항공망 기술을 바탕으로 안전한 UAM 생태계를 구축하고 공공형 UAM 서비스를 시작으로 국민이 체감할 수 있는 미래 도심 항공 모빌리티 시대를 앞당기겠다"고 말했다.
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