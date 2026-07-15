뉴욕 연은 총재 "인플레 정점 지났다"…금리 동결 가능성 시사

AI 핵심 요약beta
- 윌리엄스 뉴욕연은 총재가 15일 인플레 정점 통과로 기준금리 동결 가능성을 밝혔다다
- 그는 유가·관세·AI 투자 등 물가 압력이 완화되고 노동시장과 기대인플레가 안정적이라고 설명했다다
- 미국 물가가 2028년 2% 목표에 도달할 것으로 보며 현 통화정책이 적절하다고 평가했지만 시장은 추가 인상을 여전히 반영한다다
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시장·연준은 여전히 추가 인상 전망
워시 "물가와의 싸움 끝난 것 아니다"
[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 존 윌리엄스 뉴욕 연방준비은행(연은) 총재가 인플레이션이 이미 정점을 통과했다는 판단을 내놓으며 기준금리를 당분간 유지할 수 있다는 견해를 밝혔다.
최근 소비자물가가 예상보다 큰 폭으로 둔화한 가운데 시장에서는 추가 긴축 기대가 다소 약해졌지만, 연방준비제도(Fed·연준) 내부에서는 여전히 신중한 기조가 이어지고 있다.
윌리엄스 총재는 15일(현지시간) 뉴욕 지역 기업인들을 대상으로 한 연설에서 "인플레이션이 정점을 찍었고 앞으로 몇 분기에 걸쳐 점진적으로 둔화할 것으로 기대할 만한 고무적인 이유들이 있다"고 말했다.
그는 올해 말 미국의 소비자물가 상승률이 약 3.25%까지 낮아지고, 이후 2027년에는 연준의 목표인 2%를 향해 하락한 뒤 2028년 목표 수준에 도달할 것으로 전망했다.
▶ "유가·관세·AI 물가 압력 완화"
윌리엄스 총재는 올해 물가 급등의 원인으로 미국과 이란 간 군사 충돌에 따른 국제유가 상승과 관세 영향, 인공지능(AI) 투자 확대를 꼽았다.
다만 이 같은 요인들이 점차 완화되고 있다고 평가했다.
그는 기존 관세가 새로운 관세로 대체되는 수준이어서 추가적인 물가 상승 압력은 제한적일 것으로 봤다. 국제유가도 중동 분쟁으로 급등했지만 이미 정점을 지나 전쟁 이전 수준에 가까워질 것으로 예상했다.
AI 투자 확대에 따른 공급 부족 역시 시간이 지나면서 공급이 늘어나면 해소될 것으로 전망했다.
아울러 노동시장은 인플레이션을 자극하는 상황이 아니며 장기 기대인플레이션도 안정적으로 유지되고 있어 연준이 현재의 통화정책을 유지할 여지가 있다고 설명했다.
윌리엄스 총재는 "미국 경제와 노동시장은 모두 견조하다"며 "물가를 연준의 장기 목표인 2%로 되돌리는 것이 무엇보다 중요하지만 현재의 통화정책 기조는 이를 달성하기에 적절한 수준"이라고 말했다.
다만 금융시장은 여전히 연준의 추가 금리 인상 가능성을 반영하고 있다.
연방공개시장위원회(FOMC) 위원들도 지난 6월 경제전망에서 올해 말까지 0.25%포인트 추가 금리 인상을 한 차례 예상했다.
koinwon@newspim.com