투바투 연준 '아이스크림', 뮤비 조회수 1000만뷰 돌파

AI 핵심 요약beta
- 투모로우바이투게더 연준이 10일 솔로곡 아이스크림 뮤직비디오로 유튜브 1000만뷰를 달성했다
- 아이스크림은 프라하 배경과 퍼포먼스로 사랑과 설렘의 미묘한 관계를 감각적으로 풀어 시원한 매력을 전했다
- 연준 미니 2집은 한터 주간 음반 차트 정상과 초동 66만장 돌파로 전작 기록을 넘겨 커리어 하이를 세웠다
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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 투모로우바이투게더(투바투) 연준의 솔로곡 '아이스크림(Ice Cream)' 뮤직비디오가 1000만뷰를 돌파했다.
13일 소속사 빅히트뮤직에 따르면 지난 10일 공개된 연준의 미니 2집 '노 레이블스: 파트02(NO LABELS: PART 02)'의 타이틀곡 '아이스크림'이 이날 오전 11시 14분경 유튜브 조회수 1000만회를 달성했다.
이 작품은 서로에게 끌리지만 쉽게 선을 넘지 않는 남녀의 미묘한 관계를 감각적인 메타포로 풀었다. 프라하의 이국적인 풍경과 중독성 있는 음악, 곡의 분위기를 살린 퍼포먼스가 어우러져 시원함을 선사한다.
뮤직비디오는 10일 자 유튜브 일간 인기 뮤직비디오 글로벌 순위에 진입한 데 이어 19개 국가/지역 인기 뮤직비디오 차트에도 이름을 올렸다.
음원 역시 꾸준한 사랑을 받고 있다. '아이스크림'은 벅스 일간 차트에서 3일 연속(10~12일 자) 정상을 차지했다. 일본 대형 음원 사이트 라인뮤직 '송 톱 100'에서는 이틀째(11~12일 자) 3위에 자리하며 존재감을 드러냈다.
연준의 미니 2집은 3일간의 판매량으로 한터 주간 음반 차트(7월 6~12일 집계) 정상에 올랐다. 사흘 연속 일간 음반 차트 1위를 지킨 데 이은 성과다.
신보는 발매 첫날 66만 1924장 판매돼 전작의 초동(발매일 기준 일주일간 음반 판매량)을 뛰어넘어 커리어 하이를 달성했다.
alice09@newspim.com