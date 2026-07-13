진천 문백면 주민들 "밀실서 정한 송전선로 반대"

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"노선 재검토" 요구…철탑 증가·비용 불투명성도 제기

[진천=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북 진천군 문백면 주민 100여 명이 13일 진천군청 앞에서 집회를 열고 한국전력공사가 추진 중인 '345kV 신영주~765kV 신중부 송전선로 건설 사업' 노선 결정에 반대하며 전면 재검토를 촉구했다.

주민들은 이날 "주민 다수가 알지 못한 채 소수 서명으로 노선이 정해졌다"며 "절차적 정당성이 결여된 결정은 인정할 수 없다"고 주장했다.

13일 진천군 백곡면 주민들이 진천군청 앞에서 송전 선로 전면 재검토를 요구하며 시위를 하고 있다. [사진=독자] 2026.07.13 baek3413@newspim.com

이들은 산업통상자원부와 한국전력공사, 충북도, 진천군 등에 공동 민원서도 제출했다.

쟁점은 절차와 노선, 비용이다.

주민 측은 "공식 주민총회나 충분한 설명회 없이 합의가 이뤄졌다"며 "생존권이 걸린 사안을 일부 서명으로 대체했다"고 했다.

환경·경관 훼손 우려도 제기됐다.

확정 노선이 '생거진천 상산팔경' 중 평사낙안·적대청람 일대와 미호강 생태 축을 관통한다는 것이다.

주민들은 "철새 이동 경로와 경관 축 훼손 가능성이 크다"며 "교육, 종교 환경과 주거 밀집 지역 영향에 대한 설명도 부족하다"고 주장했다.

노선 규모 확대도 논란이다.

초기안(약 17.63km, 철탑 45기)보다 최종안이 약 22.30km, 철탑 55기로 늘었다.

주민들은 "타 지역 경관 훼손을 줄이는 대신 부담이 문백면으로 전가된 것 아니냐"고 의문을 제기했다.

이어 "철탑과 선로 증가로 사업비가 늘어나면 결국 국민 부담으로 이어질 수 있다"며 "한전이 재무 부담이 큰 상황에서 더 긴 노선을 택한 이유와 비용·편익 비교를 공개해야 한다"고 강조했다.

주민들은 ▲전체 주민 참여 공청회 개최 ▲입지 선정 위원회 회의록 및 노선별 비교 자료 공개 ▲환경 영향 자료 공개 및 노선 재검토 ▲주민, 전문가 참여 협의체 구성 ▲총사업비 및 세부 공사비 산출 근거 공개 등을 요구했다.

대책위는 "요구가 받아들여지지 않으면 행정소송과 공사 중지 가처분 등 법적 대응에 나설 것"이라고 밝혔다.

baek3413@newspim.com