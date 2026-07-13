'한국 생물학 대부' 조완규 초대 과학기술한림원장 별세…향년 98세

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기초생물학 개척자로 과학기술 발전 기여

장례 한국과학기술한림원장으로 엄수

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 한국과학기술한림원 초대 원장과 교육부 장관을 지낸 '한국 생물학의 대부' 조완규 전 서울대 총장이 13일 별세했다.

이날 유족에 따르면 조완규 전 서울대 총장이 이날 오전 3시30분께 서울대병원에서 세상을 떠났다. 향년 98세.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 조완규 초대 과학기술한림원장이 13일 별세했다. [사진=한국과학기술한림원 홈페이지] 2026.07.13 alice09@newspim.com

고(故) 조완규 전 총장은 우리나라 기초생물학 분야를 개척한 생물학자다. 제18대 서울대 총장(1987∼1991), 제32대 교육부 장관(1992∼1993), 한국과학기술한림원 초대 원장(1994∼1998) 등을 지냈다.

고인은 1928년 황해도에서 태어나 대전중학교, 서울대학교 문리대 생물학과와 동대학원을 졸업했다.

1968년 서울대 교수로 부임해 포유동물의 난자 성숙 과정을 조절하는 핵심 기전을 규명해 세계 발생생물학계의 주목을 받았다. 또한 또 난자와 배아를 안전하게 운반할 수 있는 새로운 배양법을 개발하는 등 독창적인 연구를 수행했다.

조 전 원장은 우리나라 과학기술 발전 도약기의 산증인이자 탁월한 교육·과학 행정가로서 한국 과학기술 발전에 헌신했다.

아울러 1980년대 초 '유전공학육성법' 제정을 주도해 전문 인력 양성과 연구비 지원의 법적 기반을 마련했고, 1991년 학계와 기업을 연결하는 한국바이오산업협회를 창립했다.

또한 한국과학기술단체총연합회 회장으로 과학기술계 단체의 체질을 혁신했으며 국제백신연구소(IVI)의 한국 유치를 성공시키고 한국후원회 이사장을 맡아 세계적인 백신 개발 연구를 전폭 지원했다.

1994년에는 한림원 창립과 함께 초대 원장으로 선임돼 다양한 학술 활동과 선진국 한림원과 협력을 이끌었고, 이같은 활동을 통해 우리 과학기술계의 국제적 위상을 세계적 수준으로 끌어올리는 데 기여했다.

1987년 6월 서울대 총장으로 취임한 뒤 학칙에서 정치활동 금지 조항을 삭제했다. 총장의 학생 징계권을 교수회의에 넘기고, 징계 학생 1000여 명의 복학을 허용하는 등 대학 자율화를 정착시켰다.

고인은 1980년대 이후 처음으로 4년 임기를 모두 마친 마지막 관선 총장으로 기록됐으며, 1992년에는 제32대 교육부 장관을 맡아 대학 자율화를 추진했다.

고인은 마지막까지 한국 과학자의 노벨상 수상을 염원한 것으로 전해졌다.

고인의 장례는 대한민국 과학기술계에 남긴 업적을 기려 '한국과학기술한림원장'으로 엄수된다. 빈소는 서울대병원 장례식장 1호실이며 발인은 오는 16일 오전 7시, 장지는 시안추모공원이다.

alice09@newspim.com