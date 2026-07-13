함양군 공무원, 지리산서 멸종위기 '무산쇠족제비' 발견

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[함양=뉴스핌] 정철윤 기자 = 경남 함양군 공무원이 지리산 등반 중 멸종위기 야생생물을 발견하면서 지리산 생태환경의 보전 상태가 다시 주목된다.

함양군은 사회복지과 김종남 과장이 전날 지리산 백무동 일대 등산 중 멸종위기 야생생물 Ⅰ급인 '무산쇠족제비'를 발견했다고 12일 밝혔다.

지리산 함양에서 발견된 멸종위기 야생동물 Ⅰ급 무산쇠족제비[사진=함양] 2026.07.13

김 과장은 백무동에서 장터목으로 향하는 등산로를 오르던 중 바위 아래에서 작은 동물이 얼굴을 내미는 모습을 확인하고 사진으로 기록했다. 이후 자료 확인을 통해 해당 개체가 무산쇠족제비로 파악됐다.

지리산 천왕봉을 300회 이상 오른 김 과장은 평소 야생생물에 관심을 두고 등산 중 주변을 살피던 것으로 전해졌다. 김 과장은 "정확한 위치 공개는 어렵지만 백무동 일대 등산로에서 발견했다"고 말했다.

무산쇠족제비는 환경부 지정 멸종위기 야생생물 Ⅰ급으로 국내 식육목 가운데 가장 작은 포유류다. 몸길이 15~16㎝, 꼬리 약 4㎝, 몸무게 100g 이하로 알려져 있으며 여름에는 갈색, 겨울에는 흰색으로 털이 변한다. 주로 설치류와 조류, 양서류, 파충류 등을 먹으며 연간 수천 마리의 쥐를 포식해 생태계 균형 유지에 기여하는 종이다.

이 종은 1927년 북한 함경북도 무산에서 처음 보고됐고 국내에서는 1974년 서울에서 확인됐다. 이후 일부 국립공원과 산악지역에서 간헐적으로 발견되고 있으나 개체 수가 적어 분포와 서식 밀도는 명확히 파악되지 않았다.

지리산국립공원에서는 지난해 8년 만에 무산쇠족제비 서식이 확인된 바 있으며 이번 발견 역시 지리산 생태계 건강성을 보여주는 사례로 해석된다.

yun0114@newspim.com