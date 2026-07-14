보조금 받으면 3600만원대…현대차, '2027 넥쏘' 출시

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엔트리 트림 기본사양 강화·후석 엔터테인먼트 신규 운영

[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 현대자동차가 수소전기차 넥쏘의 상품성을 강화한 연식변경 모델 '2027 넥쏘'를 출시하며 수소차 시장 공략에 나섰다. 엔트리 트림의 기본 사양을 확대하고 고객 선호 선택사양을 추가하는 한편, 구매 부담을 낮추는 전용 프로그램도 함께 운영한다.

현대차 2027 넥쏘. [사진=현대차그룹]

현대차는 14일 '2027 넥쏘'를 출시했다고 밝혔다.

2027 넥쏘는 엔트리 트림인 모던부터 100W USB 충전 케이블을 기본 제공하고, 기존 익스클루시브 스페셜 트림 전용이던 루프랙과 인조가죽 시트(패치 적용)를 기본 적용해 상품성을 높였다.

선택사양도 확대했다. 모던 트림에서도 빌트인 캠 2 Plus와 증강현실 내비게이션, 전방 충돌방지 보조와 고속도로 주행 보조 2 등을 포함한 현대 스마트센스, 운전석·동승석 전동시트와 1열 통풍시트 등을 묶은 컴포트 플러스를 선택할 수 있다.

최상위 프레스티지 트림에는 14.6인치 FHD 터치스크린 기반 후석 스마트 엔터테인먼트 시스템을 신규 선택사양으로 운영한다. 유튜브, 넷플릭스, U+ 어린이 프로그램 등 다양한 스트리밍 서비스를 이용할 수 있다.

정부 보조금 2250만원과 지방자치단체 보조금(700만~1700만원)을 모두 적용하면 최대 약 3697만원부터 구매할 수 있을 것으로 예상된다.

현대차는 구매 부담을 낮추기 위해 차량 반납 유예형 할부 상품 '넥쏘 부담 Down', 수소 충전 크레딧을 제공하는 '수소 충전비 지원', 구매부터 보유·판매까지 지원하는 '넥쏘 에브리 케어' 등을 포함한 전용 프로그램 '넥쏘 이지 스타트'도 운영한다.

현대차 관계자는 "2027 넥쏘는 엔트리 트림 상품성을 강화해 고객 선택의 폭을 더욱 넓혔다"며 "넥쏘 이지 스타트를 통해 더 많은 고객이 수소전기차의 매력을 경험하길 기대한다"고 말했다.

chanw@newspim.com