우리은행도 대출 문턱 높인다…주택대출 영업점 한도 '30억→10억' 축소

AI 핵심 요약beta
- 우리은행이 16일 주택 관련 대출 영업점 한도를 10억으로 축소했다
- 모기지신용보증·보험 가입도 같은 날부터 제한해 실제 대출 가능액이 줄어들게 했다
- KB국민은행 등 타행 한도 축소로 수요 이동이 예상되자 우리은행도 선제적으로 대출 총량 관리에 나섰다
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[서울=뉴스핌] 김양섭 기자 = KB국민은행에 이어 우리은행도 주택 관련 대출 문턱을 대폭 높인다.
14일 금융권에 따르면 우리은행은 16일부터 주택 관련 대출의 영업점별 월 취급 한도를 기존 30억 원에서 10억 원으로 축소한다. 대상에는 주택담보대출과 전세대출이 모두 포함된다.
우리은행은 같은 날부터 모기지신용보증(MCG)과 모기지신용보험(MCI) 가입도 제한하기로 했다. 적용 상품은 아파트론과 부동산론, 마이스타일모기지론 등이다.
MCG와 MCI는 주택담보대출을 받을 때 방공제(소액임차보증금)만큼 대출 한도를 차감하는 구조를 보완해, 실제로 받을 수 있는 한도를 늘려주는 상품이다. 가입이 제한되면 차주의 실제 대출 가능 금액이 줄어드는 효과를 낳는다.
최근 KB국민은행을 비롯한 시중은행들이 주택담보대출 한도를 잇달아 줄이면서 대출 여력이 남은 은행으로 수요가 이동할 가능성이 커지자 우리은행도 선제적으로 총량 관리에 나선 것으로 관측된다.
우리은행 관계자는 "7월분부터 한도가 줄어들지만, 기존에 신청·접수·상담 이력이 있는 고객은 피해를 보면 안 되기 때문에 축소된 한도를 적용받지 않는다"고 설명했다.
ssup825@newspim.com